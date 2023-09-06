Kemalpaşa Şehidini Uğurladı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 4 Eylül 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan İstihkam Komando Astsubay Üstçavuş Ünal Sipahi, Kemalpaşa'da düzenlenen tören ile son yolculuğuna uğurlandı.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 4 Eylül 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan İstihkam Komando Astsubay Üstçavuş Ünal Sipahi, Kemalpaşa'da düzenlenen tören ile son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidi son yolculuğuna, ailesi ve sevenleri ile birlikte İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Kemal Yeni, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Mutlu Tosun, Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı ve milletvekilleri uğurladı.

Şehidin naaşı, askerlerin omzunda topçu arabasına konularak konvoy ile birlikte Kemalpaşa Kızılüzüm Mahalle Mezarlığı'na götürülerek, orada defnedildi.

KARAKAYALI'DAN BAŞSAĞLIĞI

Başsağlığı dileyen Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, "Bugün şehidimiz için son görevimizi yerine getirdik. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilerim. Temennimiz şehit haberlerinin Kemalpaşa'mıza ve ülkemize bir daha uğramaması ve bir daha bu acıyı yaşamamamızdır. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.