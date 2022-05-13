Kemalpaşa Metrosu İçin Geri Sayım Sürüyor

HİSARCIK, KÜTAHYA (ANKA) -

Kemalpaşa tarihinin en büyük yatırımı olma özelliği taşıyan Kemalpaşa Metrosu için çalışmalar sürüyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 3 Ağustos'ta Kemalpaşalılar ile paylaştığı müjde sonrası, 9 Ağustos 2021 günü proje ihalesi gerçekleştirilen Kemalpaşa Metrosu'nun fizibilite çalışmaları sürüyor. Otogar - Kemalpaşa arasında 27,5 kilometrelik ve 11 duraklı olması planlanan hattın projelendirme safhasına dair İzmir Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistem Dairesi Başkanı Mehmet Oğuz Ergenekon, Yatırımlar Denetim Şube Müdürü Arzu Yavuz, Harita Kontrol Mühendisi Osman Balikay tarafından Kemalpaşa Belediyesi'nde sunum yapıldı.

Sunuma, Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, Belediye Başkan Yardımcıları ve ilgili birim sorumluları katıldı. Sunumda metro hattının tüm detayları masaya yatırılırken, Başkan Karakayalı'ya proje ile ilgili detaylı bilgi verildi. Oluşturulan güzergah ve planlanan istasyonlar, ilçenin potansiyel büyüme alanları göz önünde bulundurularak yeniden revize edildi.

KARAKAYALI: "TARİHİ YATIRIM İÇİN GÜN SAYIYORUZ"

Metro projesinin Kemalpaşa için devrim niteliğinde olduğunu belirten Başkan Karakayalı, "İlçemizin çok uzun süredir hayalini kurduğu Kemalpaşa Metrosu için geçtiğimiz Ağustos ayında proje ihalesi gerçekleştirilmişti. İlçemizde artan nüfus ve sanayileşmeyle birlikte yerleşim ve işyeri bölgelerinin geniş bir alana yayılması sonucu artan ulaşım ihtiyacını çevreci raylı sistem ile çözüme ulaştırmaya çalışan, bu konuyu ön plana alan Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'e teşekkür ediyorum. Bizler bugün geldiğimiz aşamada adım adım gerçekleştirdiğimiz süreç takibi ile Kemalpaşa'ya en iyi şekilde hizmet verecek bir projenin oluşması için çabalıyoruz. Bugün ilçe Kaymakamımızın da katılımı ile gerçekleştirilen sunum ve fikir alışverişleri sonrası önemli bir yol aldığımıza inanıyorum" dedi.