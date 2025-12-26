Gürcistan Sınırındaki Kemalpaşa'da Esnaf Zor Günler Geçiriyor: "2023'e Kadar İşler İyiydi Ama Şu Anda Değil"

Haber : Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Gürcistan sınırında bulunan Kemalpaşa ilçesinde esnaflar, sınır ticaretinde yaşanan durgunluğa dikkat çekiyor. Uzun yıllar boyunca Gürcü ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği Kemalpaşa Çarşısı'nda, geçmişteki hareketlilik yerini belirgin bir durgunluğa bıraktı. Bölge esnafı Zeki Ayaydın, "Laleli'nin küçük bir versiyonu gibi ama bazı dönemlerde Laleli'den daha hareketli olduğu zamanlar da vardı. Son dönemlerde dünyadaki küresel ekonomik krizin etkileri buraya da yansıdı. Bu nedenle işlerde anormal derecede bir düşüş yaşanıyor" sözleriyle çarşıdaki durumu özetledi.

"Türkiye'nin küçük Lalelisi" olarak geçmişte adlandırılan ilçenin "ucuzluk pazarı" olarak bilinen Kemalpaşa Çarşısı'na Gürcü ziyaretçilerin eskisi kadar gelmemesi esnafı olumsuz etkiledi. Yılbaşı öncesi hareketlilik beklense de Kemalpaşa'da ticari faaliyetler geçmiş yıllardaki canlılığından eser taşımıyor.

Kemalpaşa'da 21 yıldır esnaflık yapan Gürcü vatandaşı İamze Shanidze, bölgedeki ticaret akışının yavaşlamasını şu sözlerle aktardı:

"Kemalpaşa, Gürcülere hizmet ediyor. Eskisi kadar satış yok ama şu anda yeni yıl için yine bir heyecan var; gelen giden oluyor. Şu anda Kemalpaşa'da en güzel iş gıda ve yapı sektöründe oluyor. Gürcüler yeni yılı güzel, büyük bir şölen olarak kutluyor. Burada da şu anda bir hareketlilik var ama elbette eskisi gibi değil. Önceki yıllarda buralar çok kalabalık olurdu ama şu anda oldukça sakin. Yeni yıl için bir hareket var, fakat yeni yıldan sonra kimseyi beklemiyoruz maalesef. Şu anda Türk lirası düşük olduğu için Gürcüler geliyor. Lira yükselirse buraya kimse gelmez. Türkiye, sağlık sigortası uygulamasını başlatırsa bu bizi etkileyebilir çünkü biz buraya ücretsiz geliyoruz. Şu anda Gürcistan, Türk vatandaşlarından sağlık sigortası istiyor. Bilmiyorum nasıl olacak. Eğer aynı uygulama bize de yapılırsa burada kimse kalmaz. Beş lira bile gümrükte ücret koyarlarsa buraya kimse gelmez."

Kemalpaşa'da uzun yıllardır esnaflık yapan Zeki Ayaydın ise işlerin ciddi şekilde düştüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Laleli'nin küçük bir versiyonu gibi ama bazı dönemlerde Laleli'den daha hareketli olduğu zamanlar vardı. Son dönemlerde dünyadaki küresel ekonomik krizin etkileri buraya da yansıdı. İşlerde anormal derecede bir düşüş yaşanıyor. İdare etmeye çalışıyoruz. Yılbaşında bir miktar hareket olur. Gürcüler eğlenceyi çok sevdikleri için daha çok gıda, iç çamaşırı ve kıyafete önem veriyorlar. Biz de bundan faydalanmaya çalışıyoruz. Şu aşamada yılbaşı hareketi var mı derseniz, normal seviyede. Son birkaç yıldır aşağı yukarı aynı periyotta devam ediyor. Artış yok ama çok büyük bir düşüş de yok. Ancak 5–10 yıl öncesine bakarsanız, o dönemlerde çok daha büyük bir hareketlilik vardı. O hareketlilik şu anda yok."

"Her şey arttı, pahalandı. Artık eskisi gibi gelmiyorlar"

Kemalpaşalı minibüsçü Candemir Kibar ise şunları söyledi.

"Son iki senedir burada bir hareketlilik yok. Her şey arttı, pahalandı. Artık eskisi gibi gelmiyorlar. Gelen de bir daha gelmiyor. Burası pahalı, orası da pahalı. Gelip gitmeye değmiyor. Günde sadece bir sefer yapıyoruz. Önceden on sefer yaptığımız olurdu" dedi.

Kırtasiyeci Mücahit Şahin, ilçedeki ekonomik durumu şu sözlerle aktardı:

"Kırtasiye sektörü biraz ağır satan, zor bir sektör. Çocuklarla ilgileniyoruz, istedikleri ürünleri tedarik etmeye çalışıyoruz. Gürcü hareketinin bize yansıması şu şekilde oluyor, günlük yaklaşık 1000-1500 kişi bu sokaktan geçiyor. Valiz alanlar nadir var. Genelde eşyalarını taşımak için valiz alıyorlar. Biz de valiz, şemsiye gibi ürünleri satıyoruz. Önceki yıllara göre baktığımızda, Lari'nin Türk Lirası karşısında değer kazanması nedeniyle Gürcüler daha fazla gelmeye başladı. Eskiden biz oraya giderdik, şimdi onlar buraya geliyor. Daha fazla alışveriş yapıyorlar. Bu bizim işimize geliyor ama genel olarak esnaflık çok zor. Türkiye'de esnaflık gitgide zorlaşıyor."

Kemalpaşalı bakkal Nafiz Gümüşkaya ise, "2023 yılına kadar işler iyiydi ama şu anda durumumuz iyi değil. Eskiden Gürcü müşterilerden faydalanıyorduk, şimdi ise neredeyse hiç iş yok. Aidatımızı yatıramıyoruz, kiramızı ödeyemiyoruz. Elbette biz de işlerin olmasını isteriz; borçlarımızı ödemek, ihtiyaçlarımızı karşılamak isteriz. Ancak şu an durum çok kötü. Kapatmak zorunda kalıyoruz." diye konuştu.