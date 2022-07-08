Kemalpaşa'da Gürcü Yoğunluğu - Haberler

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Kemalpaşa'da Gürcü Yoğunluğu

ANKA - Yerel
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Artvin’in Gürcistan sınırında bulunan Kemalpaşa ilçesinde Kurban Bayramı öncesinde yoğunluk yaşanıyor. Kemalpaşa'da bulunan zincir marketlere akın eden Gürcistan vatandaşları, uzun kuyruklar oluşturdu. Kemalpaşalı Emre Emiralioğlu, “Bizim paramız onların birimine göre düşük olduğu için yoğun alışveriş yapıyorlar" dedi.

UĞUR İSTANBULLU

Artvin'in Gürcistan sınırında bulunan Kemalpaşa ilçesinde Kurban Bayramı öncesinde yoğunluk yaşanıyor. Kemalpaşa'da bulunan zincir marketlere akın eden Gürcistan vatandaşları, uzun kuyruklar oluşturdu. Kemalpaşalı Emre Emiralioğlu, "Bizim paramız onların birimine göre düşük olduğu için yoğun alışveriş yapıyorlar" dedi.

Kurban Bayramı öncesinde Gürcistan vatandaşları, Artvin'in Kemalpaşa ilçesine gelerek alışveriş yapmaya başladı. İlçede zincir marketlerin önünde uzun kuyrukların oluştuğu görüldü. Kemalpaşalı Emre Emiralioğlu ise, "Kemalpaşa'da gördüğünüz gibi büyük mağaza zincirlerinde Gürcü vatandaşların parası değerli olduğu için bizim paramız da onların birimine göre düşük olduğu için yoğun alışveriş yapıyorlar. Bir nevi soyuluyoruz demektir bu. Bunun önüne geçilmesi için devletin, hükümetin çalışma yapması gerekiyor" diye konuştu.

ANKA / Yerel

Kurban Bayramı Kemalpaşa Gürcistan Artvin Yerel Haberler

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