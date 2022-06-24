Kemalpaşa Belediyesi'nin 'Mola Evi' İlgi Görüyor

Artvin'de Kemalpaşa Belediyesi'nin, özel gereksinimli bireylerin ve ailelerinin sosyal yaşama aktif katılımını sağlamak amacıyla geçen ay faaliyete geçirdiği, Mola Evi projesi ilgi görüyor.

Mola Ev;, Kemalpaşa ilçesi sınırları içerisinde yaşayan özel gereksinimli bireylerin ve ailelerinin sosyal yaşama aktif katılımını kolaylaştırmak, ebeveynlerin bakım yükünü hafifletmek, özel gereksinimli bireylerin kendilerini keşfedebilecekleri ve eğitim faaliyetlerine katılabilecekleri bir merkez oluşturmak, Belediye bünyesinde üretilen engelli hizmetlerini tek bir çatı altında toplamak amacıyla geçtiğimiz ay açılmıştı. Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı tarafından açılan Mola Evi, geçen bir aylık sürede yurttaşlardan büyük ilgi gördü. 1 ayda yaklaşık 60 özel gereksinimli bireye hizmet veren projeye destek artıyor.

Açılıştan bu yana düzenli olarak hizmetlerden faydalanan özel gereksinimli bireyler ve aileleriyle kahvaltı etkinliğinde buluşan Karakayalı, insan odaklı çalışmalarda tüm ülkeye örnek olduklarını belirtti. Bireysel ve grup programlarıyla özel gereksinimli bireyler Mola Evi hizmetinden faydalanırken, aileler de kendilerine zaman ayırdıklarını ve çocuklarının da zamanlarını aktif değerlendirdikleri için mutlu olduklarını dile getirdi. Kahvaltı etkinliğine, İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü eğitmenlerin de katılım oldu.

E-KPSS'DE İLK 1000'E GİRDİ

Kemalpaşa Belediyesi tarafından sağlanan ücretsiz E-KPSS kurslarıyla sınava hazırlanan Fatih Başar, en başarılı 1000 öğrenci arasına girdi. Mutluluğunu Rıdvan Karakayalı ile birlikte yaşayan Fatih Başar, Karakayalı ile hatıra fotoğrafı da çektirdi. Belediye bünyesinde açtıkları kurslarda fırsat eşitliği sağlamayı amaç edindiklerini belirten Karakyalı, "Neredeyse tüm yaş gruplarında belediyemizin eğitim alanında sağladığı destekler sürüyor. Fatih Başar da bizim kurslarımızda eğitim görerek önemli bir başarıyla bizleri gururlandırdı. Başta genç kardeşimizi, ailesini ve tüm eğitmenlerimizi kutluyorum. Eğitim bayrağı Kemalpaşa'da dalgalanmaya devam edecek" dedi.

ANKA / Yerel