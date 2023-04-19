Kemalpaşa Belediyesi Keiplerinden Bayram Mesaisi

Kemalpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi ilçede bulunan mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışmaları yürütüyor.

Kemalpaşa Belediyesi ilçe genelinde bulunan mezarlıklarda ve toplu kullanım alanlarında sürdürdüğü çalışmalara, yaklaşan Ramazan Bayramı'nda artacak ziyaretler dolayısıyla hız verdi. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından özenle sürdürülen çalışmalar kapsamında,mezarlıkların içerisinde ot temizliği, ağaç budama ve yürüyüş yolları onarımlarının yanı sıra zemin temizliği ve yıkama çalışmaları gerçekleştirildi.

Mezarlıkları bayrama hazırladıklarını belirten Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, " Vatandaşlarımızın manevi duygularını yoğun şekilde yaşadığı mezarlık alanlarını temiz ve huzurlu bir ortam haline getirmek adına ekiplerimiz özveri ile çalışıyorlar. Ramazan Bayramımız yaklaşırken mezarlıklarımızdaki temizlik çalışmalarına hız verdik.. Emeği geçen tüm personellerimize teşekkür ediyorum" dedi.