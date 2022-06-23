Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları Şenliği'nin program içeriği belli oldu
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Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları Şenliği'nin program içeriği belli oldu4 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılacak.
Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları Şenliği'nin program içeriği belli oldu
ERZİNCAN Uluslararası 43'ncü Erzincan Kemaliye (Eğin) Kültür ve Doğa Sporları şenliği 1-4 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılacak. Birçok doğa sporunun gerçekleşeceği şenliğin program içeriği açıklandı.
Doğu'nun saklı Cenneti Kemaliye, 43'ncü Erzincan Kemaliye (Eğin) Kültür ve Doğa Sporları şenliğine hazırlanıyor. Bu seneki şenlik 1 - 4 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılacak. Gerçekleştirilecek Uluslararası 43'ncü Erzincan Kemaliye (Eğin) Kültür ve Doğa Sporları şenliğinin program içeriği şöyle açıklandı:
01 Temmuz Cuma günü
Wingsuit etkinliği "Cennette açılan kapı" platformundan, Via Ferrata zirve. Şenliklerin resmi açılış töreni (çelenk koyma) belediye yanı. Konuklara ve basına bilgilendirme. Kemaliyeli Gençler "Hasan Basri Bozkurt" Dağ Bisikleti Yarışları bahçe. Kaya tırmanış yarışması. Yaz dağcılık eğitim kampı. Kemaliyeli çocuklarla atölye çalışmaları. Çocuk tiyatrosu. Mikrokredi plaket töreni. Çocuk korosu. Konser
02 Temmuz Cumartesi günü
Wingsuit etkinliği. Via Ferrata tırmanışı. Kaya tırmanışı yarışması. Yaz dağcılık eğitim kampı. Bisiklet etkinliği. Atölye çalışması. Cirit gösterisi. Söyleşi. Konferans
03 Temmuz Pazar günü
Wingsuit etkinliği. Via Ferrata tırmanışı. Stone road run. Dark canyon run. Festival run. Yaz dağcılık eğitim kampı. Base jump atlayışı. Atölye çalışması. ÜFTUD gösterisi.
04 Temmuz Pazartesi günü
Dağ bisiklet yarışması. Atölye çalışması. Base jump atlayışı. Toplu açılışlar.