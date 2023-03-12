Kemal Kılıçdaroğlu, Konak Belediyesi'nin Kahramanmaraş'ta Kurduğu Çadırkenti Ziyaret Etti: "Demokratik, Çağdaş ve Güzel Bir Türkiye'yi Hep Birlikte...

Konak Belediyesi’nin Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde kurduğu çadırkentte kalan depremzedeleri ziyaret eden Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Demokratik, çağdaş ve güzel bir Türkiye’yi hep birlikte kuracağız” dedi. Kılıçdaroğlu, çadırkentte kalan çocuklara hediyeler verdi.

Konak Belediyesi'nin Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde kurduğu çadırkentte kalan depremzedeleri ziyaret eden Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Demokratik, çağdaş ve güzel bir Türkiye'yi hep birlikte kuracağız" dedi. Kılıçdaroğlu, çadırkentte kalan çocuklara hediyeler verdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkım yaşanan şehirlere ziyaretlerini sürdüren CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun duraklarından biri de Konak Belediyesi'nin Dulkadiroğlu'nda kurduğu çadırkent oldu. 500'den fazla vatandaşın tüm ihtiyaçlarının karşılandığı çadırkenti dün ziyaret eden Kılıçdaroğlu'nu, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur karşıladı. Çadırkentte kalan depremzedeleri dinleyen Kılıçdaroğlu'na, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Ali Öztunç, Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile CHP'li ilçe belediye başkanları da eşlik etti.

BAŞKAN BATUR: HER ZAMAN YANLARINDAYIZ. EN İYİ HİZMET İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, kendisinden çadırkentle ilgili bilgi alan Kemal Kılıçdaroğlu'na, burada yeni bir yaşam alanı oluşturduklarını ve çadırkentte kalanların tüm ihtiyaçlarının karşılanması için Konak Belediyesi personelinin 7 gün 24 saat görev başında olduğunu söyledi. 115'i çocuk olmak üzere 500'ü aşkın vatandaşın çadırkentte yaşamlarına devam ettiğini söyleyen Batur, "Burada, depremzede vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Her ihtiyaçlarıyla ilgileniyor, onlara en iyi şekilde hizmet vermek için çalışıyoruz" dedi.

KILIÇDAROĞLU: YANINIZDAYIZ. FELAKETİ BİRLİKTE, DAYANIŞMA İÇİNDE ATLATACAĞIZ

Depremzedelere geçmiş olsun dileklerini ileten Kemal Kılıçdaroğlu, "Yanınızdayız. Felaketi birlikte, dayanışma içinde atlatacağız" mesajı verdi. Çadırkentin yemekhanesinde vatandaşlarla birlikte çay içip sohbet eden Kılıçdaroğlu, vatandaşlardan deprem anında ve sonrasında yaşananları dinledi, onlara ihtiyaç ve isteklerini sordu. Kılıçdaroğlu, "Demokratik, çağdaş ve güzel bir Türkiye'yi hep birlikte kuracağız" dedi. Vatandaşlar da Kılıçdaroğlu'na teşekkür ederek, "İyi ki varsınız, yanımızda olduğunuzu her zaman hissettik. Konak Belediyesi ve Konak Belediye Başkanı Abdül Batur bizi hiç yalnız bırakmadı. Her ihtiyacımız karşılanıyor, çocuklarımız mutlu. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin" diye karşılık verdi.

"BU GÜZEL ÇOCUKLARIMIZIN YARINLARI İÇİN DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ. GÜZEL BİR TÜRKİYE'Yİ HEP BİRLİKTE KURACAĞIZ"

Kemal Kılıçdaroğlu, çadırkentte çocuklar için kurulan oyun ve eğitim çadırını da ziyaret etti. "İşte bu güzel çocuklarımızın yarınları için daha çok çalışacağız. Güzel bir Türkiye'yi hep birlikte kuracağız" diyen Kılıçdaroğlu, çocuklara hediyeler verdi. Kılıçdaroğlu, Konak Belediyesi çadırkentinin en küçük misafiri olan 4 aylık Ebrar bebeği ve 1 yaşındaki Emre'yi kucağını aldı.

Çadır kentteki gençler, kendileriyle sohbet eden Kemal Kılıçdaroğlu'ndan üniversite hazırlıkları için destek istedi. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'u işaret eden Kılıçdaroğlu, "Belediye Başkanı'mız burada, size gereken her türlü desteği verecektir" dedi.