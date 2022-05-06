Keles ve Harmancık'ta su kesintisi

HARMANCIK, BURSA (İHA) - Bursa'nın Keles ve Harmancık ilçelerinden yapılacak çalışmalardan dolayı su kesintisi yapılacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Çalışmalar çerçevesinde Keles İlçesi Kirazlı Mahallesi ve civarında, 09.05.2022 16.05.2022 tarihleri arasında, 09: 00 16.30 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.

Yine İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Harmancık İlçesi Merkez Mahallesi, Ece Mahallesi ve civarında, 09.05.2022 - 31.05.2022 tarihleri arasında, 09: 00 - 18: 00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır" - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel