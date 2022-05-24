Keles'te altyapı hamlesi - Haberler

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Keles'te altyapı hamlesi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Keles'te altyapı hamlesi

Bursa'nın altyapısını geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, Keles'te içme suyu ve kanalizasyon hamlesi başlattı.

Bursa'nın altyapısını geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, Keles'te içme suyu ve kanalizasyon hamlesi başlattı.

BUSKİ'nin ilçelere yönelik başlattığı yatırım zincirinin önemli halkalarından birini oluşturan çalışmada Kirazlı ve Dedeler Mahallelerinin kanalizasyon ve içme suyu hatları yenileniyor. Keles'te devam eden altyapı çalışmaları hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın ancak sağlıklı bir altyapıyla geleceğe taşınabileceğini ifade etti. Bu doğrultuda BUSKİ ekiplerinin tüm ilçelerde yoğun bir faaliyet içinde olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, "'Sürdürdüğümüz bu çalışmalar sayesinde hem dağ yöresinin kanalizasyon ve içme suyu sorunlarını ortadan kaldırmayı hem de bölgedeki kayıp kaçak oranlarını en aza indirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Başkan Aktaş önümüzdeki dönemde de dağ ilçeleri için yatırım hamlelerinin devam edeceğini sözlerine ekledi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yatırım, Bursa, Keles, Yerel, Haberler

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