Kek Ambalajından Kurtarılan Kirpi Yeniden Özgürlükte

Adıyaman'da, başına geçirdiği kek ambalajından dolayı hiçbir şekilde göremeyen ve aynı zamanda beslenemeyen kirpi, ambalajdan kurtarılarak yeniden özgürlüğüne kavuştu.

Adıyaman merkez Yeni Mahalle'de başındaki kek ambalajıyla etrafını hiçbir şekilde göremeden yolun karşı tarafına geçmeye çalışan kirpiyi fark eden İhlas Haber Ajansı (İHA) Adıyaman Muhabiri Cihan Kizir, aracını durdurarak kirpinin yanına gitti. Hiçbir tehlikeyi fark edemeyen ve aynı zamanda beslenemeyen kirpiyi video kaydına alan muhabir, ambalajı kirpinin kafasından çıkarttı. Ambalajın çıkartılması sonrası kirpinin hiçbir şekilde korkmaması aynı zamanda kendini sevdirmeye çalışması ise dikkatlerden kaçmadı. Video kaydına yansıyan kirpiyle Kizir'in diyaloğu ise gülümsetti. Adeta özgürlüğüne yeniden kavuşan kirpi gecenin saatinde yoluna devam etti. - ADIYAMAN