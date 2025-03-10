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Kek Ambalajından Kurtarılan Kirpi Yeniden Özgürlükte

Kek Ambalajından Kurtarılan Kirpi Yeniden Özgürlükte
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Adıyaman'da bir muhabir, başına geçen kek ambalajından dolayı göremeyen ve beslenemeyen bir kirpiyi kurtardı. Ambalajın çıkarılmasının ardından kirpi, özgürlüğüne kavuşarak yoluna devam etti.

Adıyaman'da, başına geçirdiği kek ambalajından dolayı hiçbir şekilde göremeyen ve aynı zamanda beslenemeyen kirpi, ambalajdan kurtarılarak yeniden özgürlüğüne kavuştu.

Adıyaman merkez Yeni Mahalle'de başındaki kek ambalajıyla etrafını hiçbir şekilde göremeden yolun karşı tarafına geçmeye çalışan kirpiyi fark eden İhlas Haber Ajansı (İHA) Adıyaman Muhabiri Cihan Kizir, aracını durdurarak kirpinin yanına gitti. Hiçbir tehlikeyi fark edemeyen ve aynı zamanda beslenemeyen kirpiyi video kaydına alan muhabir, ambalajı kirpinin kafasından çıkarttı. Ambalajın çıkartılması sonrası kirpinin hiçbir şekilde korkmaması aynı zamanda kendini sevdirmeye çalışması ise dikkatlerden kaçmadı. Video kaydına yansıyan kirpiyle Kizir'in diyaloğu ise gülümsetti. Adeta özgürlüğüne yeniden kavuşan kirpi gecenin saatinde yoluna devam etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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