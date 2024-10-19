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KEİPA 2025 Toplantısı Sinop'ta Gerçekleşecek

KEİPA 2025 Toplantısı Sinop'ta Gerçekleşecek
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Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi, 2025 Mayıs ayında Sinop'ta toplanacak. 13 ülkenin milletvekillerinin katılacağı toplantının, bölgedeki işbirliğini güçlendirmesi bekleniyor.

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi'nin (KEİPA) 2025 yılı Mayıs ayı toplantısı Sinop'ta yapılacak.

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü'ne (KEİ) üye Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Kuzey Makedonya, Romanya, Rusya Federasyonu, Sırbistan, Türkiye, Ukrayna ve Yunanistan olmak üzere 13 ülkeden milletvekili toplantıya katılacak.

Sinop Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Karadeniz Bölgesi'nin barış, istikrar ve refah bölgesi olmasını amaç edinen Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün üye ülkeler arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine ivme kazandıran Parlamenter Asamblesi'nin değerli parlamenterlerini Sinop'umuzda ağırlamaktan onur duyacağız" denildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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