Kefen ve dua parasını depremzedeler için bağışladılar

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yaşayan 77 yaşındaki Ayşe Kömür, merhum eşinin yıl dönümünde yapacak olduğu dua programı için biriktirdiği 35 bin TL'yi, 68 yaşındaki Esma Demir, kefen parası 10 bin TL'yi deprem bölgesinde kullanılmak üzere TDV'ye bağışladı.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yaşayan 77 yaşındaki Ayşe Kömür, merhum eşinin yıl dönümünde yapacak olduğu dua programı için biriktirdiği 35 bin TL'yi, 68 yaşındaki Esma Demir, kefen parası 10 bin TL'yi deprem bölgesinde kullanılmak üzere TDV'ye bağışladı.

Korkuteli ilçesinde yaşayan Ayşe Kömür ve Esma Demir, birikimlerini Antalya İl Müftüsü ve TDV Antalya İl Temsisi Nazif Fethi Yalçınkaya'ya teslim etti. Hayırsever Kömür ve Demir, "Ülkemizde meydana gelen deprem dolayısıyla binlerce canımız gitti, binlerce vatandaşımız da yaralandı. Biz onları bu durumda görünce dayanamadık elimizden gelen yardımı" yaptık dedi.

Yalçınkaya ise, örnek davranışlarından dolayı Ayşe Kömür ve Esma Demir'i tebrik ederek, "Rabbimiz, niyetini kabul buyursun. Ahirette karşılığını kat kat versin. Allah devletimize ve milletimize bir daha böyle acılar göstermesin inşallah" diye konuştu. - ANTALYA