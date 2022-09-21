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Kedi ve köpek sahiplerine kimliklendirme uyarısı

Yerel Haberler

Kedi ve köpek sahiplerine kimliklendirme uyarısı

Eskişehir Valiliği, kedi ve köpek sahiplerine dijital kimliklendirme konusunda uyarıda bulundu.

Eskişehir Valiliği, kedi ve köpek sahiplerine dijital kimliklendirme konusunda uyarıda bulundu.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na göre, kedi ve köpek sahipleri hayvanlarını en geç 31 Aralık 2022 tarihine kadar dijital kimliklendirme yöntemleriyle kayıt altına aldırmak zorunda olduğu belirtildi. Açıklamada, "Can dostlarınızı PETVET Sistemine kayıt ettirmek için veteriner hekiminize veya Tarım ve Orman il veya ilçe müdürlüklerine başvuruda bulunmanız gerekmektedir. Ayrıca; Tehlike arz eden Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Japanese Tosa, Fila Brasileiro, American Bully ve American Staffordshire Terrier cinsi köpeklerin, halkın yoğun olarak bulunduğu yerler ile çocuk oyun alanları ve parklarına sokulması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında idari para cezası uygulanır. Tekrarı halinde idari para cezası ile birlikte söz konusu hayvanlara el konulur." denildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Eskişehir Aralık kedi Yerel Haberler

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