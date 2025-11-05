Haberler

Kedi ile Fare Dost Oldu: Şanlıurfa'da İlginç Anlar

Güncelleme:
Şanlıurfa'da bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde, bir kedi ile fare oyun oynarken görüntülendi. Alışılmışın aksine kedinin fareye zarar vermediği ve sosyal medyada büyük ilgi gördüğü ifade edildi.

Şanlıurfa'da cep telefonuyla kaydedilen ilginç bir görüntü, izleyenleri hayrete çevirdi. Görüntülerde, bir kedi ile farenin birbirleriyle oyun oynadığı anlar yer alıyor.

Alışılmışın aksine kedinin fareye saldırmadığı, aksine onunla adeta oyun oynadığı anlar sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü. Görüntüyü çeken vatandaş, kedinin fareye zarar vermediğini, ikilinin bir süre birbirlerinin peşinden koştuktan sonra ayrıldığını belirtti.

Sosyal medya kullanıcıları, "Kedi ile fare dost olmaz" sözünü boşa çıkaran bu görüntülere hayretle yorum yaptı. Görüntü kısa sürede binlerce beğeni ve paylaşım aldı. - ŞANLIURFA

