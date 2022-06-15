Keçiören'de inşa edilecek yeni cemevinin temeli pazar günü atılacak
AA - Fırat Taşdemir - Yerel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Keçiören Belediyesinin desteğiyle yapılacak cemevinin temeli pazar günü atılacak.
Keçiören Belediyesinin desteğiyle yapılacak cemevinin temeli pazar günü atılacak.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre 19 Haziran Pazar günü temeli atılacak cemevi, Ovacık Mahallesi'nde yaklaşık 700 metrekarelik alanın 250 metrekarelik kısmında inşa edilecek.
Beş katlı cemevi içerisinde cem alanı, cenaze yıkama, morg, kültür ve yardım merkezi gibi alanlar yer alacak.
Temel atma törenine Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ile Keçiören Cemevi Yaptırma Yaşatma Kültür Derneği Başkanı Mehmet Yücer, dernek üyeleri, Alevi kanaat önderleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katılacak.
AA / Fırat Taşdemir - Yerel