Keçiören'deki gençlere Avrupa'daki ücretsiz fırsatlar anlatıldı

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) projesi kapsamında Keçiören Belediyesi ve Belediye Kent Konseyi tarafından Avrupa gençlik programlarının tanıtılması amacıyla "Avrupa'da Gençler İçin Ücretsiz Fırsatlar" konulu seminer düzenlendi.

Keçiören Belediyesi ve Belediye Kent Konseyi tarafından, Türkiye Belediyeler Birliği projesi kapsamında "Avrupa'da Gençler İçin Ücretsiz Fırsatlar" konulu seminer düzenlendi. Keçiören Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen seminerde Türkiye Belediyeler Birliği Uzmanı Oğuzhan Gürsoy tarafından gönüllülük, dayanışma projeleri, yüksek öncelikli alanlarda gönüllülük takımları, Avrupa gönüllü insan yardım programı konularında bilgiler verildi. Öte yandan Avrupa Birliği (AB) ülkelerini gezmek, görmek ve orada bir süre yaşamak isteyen 18-30 yaş arası gençlere masrafların AB ülkeleri tarafından karşılanması suretiyle ne tür çalışma yapabilecekleri de anlatıldı.

"Türk milletine karşı sorumluluğunuz var"

Seminerde konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Devletlerin ve milletlerin geleceği gençleridir. Bir kuşak gidiyor bir kuşak geliyor. O kuşak da sizlersiniz. Kendinize, ailenize ve yüce Türk milletine karşı sorumluluğunuz var. Ülkemiz sizden çok şey bekliyor. İnşallah çok çalışacak ve başarılı olacaksınız" dedi.

"İnanırsanız başarırsınız"

Altınok konuşmasında dünyadaki en güzel ülkenin Türkiye olduğunu söyleyerek, "Sahip olduğumuz güzelliklerin ve değerlerin farkında olmuyoruz. Amerikan film ve dizilerinin güzel yüzü bizlere gösteriliyor. Avrupa için de öyle. Dünyanın en güzel ülkesi Türkiye'dir. Dünyada ne varsa bizim yüzde 80'i var. Geleneklerimiz sevinçlerimiz, acılarımız var. Birçok ülkede bu yoktur. Bu cennet parçası vatanımızı değerlendirmemiz lazım. Bunu da sizler değerlendireceksiniz. İnanırsanız başarırsınız. Hayali, ülküsü, ideali olmayanın başarma şansı yoktur" ifadelerini kullandı.

Başkan Altınok seminerin sonunda Türkiye Belediyeler Birliği uzmanı Oğuzhan Gürsoy'a plaket takdim etti. - ANKARA