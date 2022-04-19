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Keçiören'deki camilerde sıkı temizlik

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Keçiören'deki camilerde sıkı temizlik

Keçiören'de bulunan camiler Keçiören Belediyesine bağlı ekipler tarafından Ramazan Ayı boyunca temizleniyor.

Keçiören'de bulunan camiler Keçiören Belediyesine bağlı ekipler tarafından Ramazan Ayı boyunca temizleniyor.

Keçiören Belediyesi, ilçede bulunan 300'e yakın camiyi Ramazan Ayı boyunca belirli periyotlarla yıkayarak vatandaşın daha temiz bir ortamda ibadet etmesini sağlıyor. Ekipler bu çerçevede cami içinde ve dışında çalışma yürütüyor. Camilerin bahçesini tazyikli su ile yıkayan temizlik personelleri iç kısımda ise halıları süpürerek gül suyu sıkıyor.

Ramazan ayında özellikle teravih namazı saatlerinde yoğunluk yaşandığını ve bu çerçevede dezenfeksiyon çalışması da yürüttüklerini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Ramazan ayına özel detaylı temizlik çalışmalarıyla camilerimizin içini ve çevre temizliğini yaptık. Her bir camimizde aynı zamanda dezenfeksiyon çalışması yürüttük. Gül suyu sıktığımız camilerimizde vatandaşlarımız ibadetlerini gönül rahatlığıyla yapabilecekler. Ramazan ayı boyunca da camilerimizde dezenfeksiyon çalışmalarımız aralıksız devam edecek" dedi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Keçiören Belediyesi, Ramazan, Cami, Yerel, Haberler

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