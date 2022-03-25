Keçiören'de huzurevinde moral eğlencesi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Keçiören'de huzurevinde moral eğlencesi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Keçiören'de huzurevinde moral eğlencesi

Keçiören'de Yaşlılar Saygı Haftası kapsamında huzurevi sakinlerine moral etkinliği düzenlendi.

Keçiören'de Yaşlılar Saygı Haftası kapsamında huzurevi sakinlerine moral etkinliği düzenlendi.

Keçiören Belediyesi, "18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası" kapsamında Tepebaşı Mahallesi'nde bulunan huzurevinde moral etkinliği düzenledi. Etkinlikte huzurevi sakinlerine hitaben konuşan Keçiören Belediye Başkanı Altınok, "Bugün yaşadığımız bu vatan cennet parçası haline geldiyse bunda sizlerin emekleri, alıntı terleri ve gayretleriniz var. Bu ülkeyi, bu cennet vatanı bizlere bırakan bütün yaşlılarımızı, büyüklerimizi saygıyla, hürmetle yad ediyorum" dedi.

Altınok, daha sonra huzurevi sakinlerine hediye takdim ederek, doğum günü olanlar için pasta kesti. Müzik dinletisinin de gerçekleştirildiği etkinlikte yaşlılar keyifli bir gün yaşadı. - ANKARA

Keçiören'de huzurevinde moral eğlencesi

Keçiören'de huzurevinde moral eğlencesi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Keçiören Belediyesi, Tepebaşı, Vatan, Mart, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title