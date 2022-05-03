Keçiören'de Deniz Dünyası'na ziyaretçi akını - Haberler

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Keçiören'de Deniz Dünyası'na ziyaretçi akını

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Keçiören'de Deniz Dünyası'na ziyaretçi akını

Ankara Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ramazan Bayramı boyunca çocuklara ve çocuklu ailelere ücretsiz hizmet verece olan Deniz Dünyası'nı, şimdiden binlerce kişinin ziyaret ettiğini belirtti.

ANKARA (İHA) - Ankara Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ramazan Bayramı boyunca çocuklara ve çocuklu ailelere ücretsiz hizmet verece olan Deniz Dünyası'nı, şimdiden binlerce kişinin ziyaret ettiğini belirtti.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan Deniz Dünyası, Ramazan Bayramı'nda çocuklara ve çocuklu ailelere ücretsiz hizmet veriyor. Bayramın ilk gününden itibaren binlerce vatandaşın ziyaret ettiğini belirten Keçiören Belediye Başkanı Altınok, "Keçiören'de ve Ankara'da Deniz Dünyamızı görmeyen vatandaşımız kalmasın diye Bayram boyunca tesislerimiz ücretsiz hizmet veriyor. Okyanus ve deniz canlılarını merak eden tüm vatandaşlarımız burayı ziyaret edebilir. Burada görevli ekiplerimizden tesisimizdeki canlılar hakkında merak ettikleri bilgileri de alabilirler" dedi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ramazan Bayramı, Turgut Altınok, Bayram, Ankara, Yerel, Haberler

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