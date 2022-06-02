Keçiören Belediyesi "Ailem Olur Musun?" uygulamasıyla sokak hayvanlarını sahiplendiriyor - Haberler

Keçiören Belediyesi, sokak hayvanlarına yeni yuva bulmak için başlatılan "Ailem Olur Musun?" uygulamasıyla 6 ayda 93 canlıyı yeni yuvalarına kavuşturdu.

Keçiören Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin kurumsal web sitesi üzerinden sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi için başlatılan uygulamayla 6 ayda 93 canlının yeni yuvaya kavuşması sağlandı.

Uygulama, belediye ekiplerince koruma altına alınan bakıma muhtaç canlıları yeni yuvalarına kavuşturmanın yanı sıra hayvan sahiplendirmek isteyen vatandaşlara da kolaylık sağlıyor.

Belediyenin kurumsal web sitesinde yer alan platformdaki "Sahiplendirmek İstiyorum" seçeneğini tıklayanlar, sahiplendirmek istedikleri canlının bilgisini ve fotoğrafını girerek Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkililerine iletebiliyor.

Böylece bu canlılar da "Ailem Olur Musun?" platformunda yayımlanabiliyor.