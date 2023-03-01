Keçiören Belediyesi depremzedelerin kıyafet taleplerini karşılıyor

Keçiören Belediyesi deprem bölgesinden gelen vatandaşlar için kurduğu kıyafet mağazası ile binlerce vatandaşın ihtiyacını karşılıyor.

Belediyenin Sosyal Yardım İşleri ve Zabıta müdürlükleri tarafından kurulan mağazalarda kadın, erkek ve çocuklar için yüzlerce çeşit kıyafet yer alıyor. Hem yardımsever vatandaşlar tarafından hem de Keçiören Belediyesi tarafından temin edilen giysiler bedene ve cinsiyete göre ayrılmış şekilde deprem bölgesinden gelen ihtiyaç sahiplerine sunuluyor.

Depremin yaşandığı ilk günden bu yana hem devlet olarak hem de millet olarak her türlü dayanışmanın ortaya konduğunu söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Afetzedelerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Tesislerimizde kalan vatandaşlarımıza üç öğün yemek ve ihtiyaç duydukları kıyafetleri temin ediyoruz. Hem Keçiören Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kursları'nda (KEÇMEK) görevli öğretmenlerimiz dikim yapıyor hem de belediyemizin açtığı mağazalardan ihtiyaç sahibi tüm depremzedelerimizin kıyafet taleplerini karşılıyoruz" dedi. - ANKARA