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Kdzoff Spor Kulübü Ramazan Ayında Yardım Etkinliği Düzenliyor

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Kdzoff Spor Kulübü, her yıl Ramazan ayında gerçekleştirdiği geleneksel yardım etkinliğiyle, topluma destek olmaya devam ediyor. Kulüp, sadece üyelerinin katkılarıyla hayata geçirdiği bu önemli sosyal sorumluluk projesiyle, beş yıldır ihtiyaç sahiplerine umut olmaya devam ediyor.

Kdzoff Spor Kulübü, her yıl Ramazan ayında gerçekleştirdiği geleneksel yardım etkinliğiyle, topluma destek olmaya devam ediyor. Kulüp, sadece üyelerinin katkılarıyla hayata geçirdiği bu önemli sosyal sorumluluk projesiyle, beş yıldır ihtiyaç sahiplerine umut olmaya devam ediyor.

Ramazan ayının bereketini ve paylaşma ruhunu en iyi şekilde yansıtan bu etkinlikte, Kdzoff Spor Kulübü, sadece karda kışta mahsur kalanlara değil, toplumun her kesimine destek elini uzatıyor.

Kulüp Başkanı Fatih Malhatun "Biz, kulüp olarak sadece spor alanında değil, toplumun her alanında var olmaya ve katkı sağlamaya inanıyoruz. Ramazan ayı, bu anlamda bizim için bir fırsat. Her yıl olduğu gibi bu yıl da elimizden geldiğince ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye çalışıyoruz" dedi.

Kdzoff Spor Kulübü, sadece Ramazan ayında değil, yıl boyunca topluma destek olmaya devam ediyor. Kulüp yetkilileri, "Toplumumuzun her zaman yanında olmak ve onlara destek sağlamak, bizim için bir görevdir. Bu görevi layıkıyla yerine getirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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