Kdz. Ereğli Sahili Yaza Hazır Olacak

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, 19 Kasım’daki büyük felaket sonrası yapılan ilk müdahalelerin ardından tüm hazırlıkları yaptıklarını açıklayarak; “İlk etapta esnafımızın yaralarının sarılmasının ve mezarlıklardaki çalışmaların ardından büyük yıkım yaşayan sahil için çalışmalara başladık ve projelerimizi hazırladık. Size söz veriyorum, yaz ayında hiçbir şey olmamış gibi sahilde gezebileceksiniz" dedi.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, 19 Kasım'daki büyük felaket sonrası yapılan ilk müdahalelerin ardından tüm hazırlıkları yaptıklarını açıklayarak; "İlk etapta esnafımızın yaralarının sarılmasının ve mezarlıklardaki çalışmaların ardından büyük yıkım yaşayan sahil için çalışmalara başladık ve projelerimizi hazırladık. Size söz veriyorum, yaz ayında hiçbir şey olmamış gibi sahilde gezebileceksiniz" dedi.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, aralık ayı olağan meclis toplantısının ikinci oturumunda yaptığı gündem dışı konuşmasında 19 Kasım'da yaşanan büyük felaketi değerlendirdi. Kdz. Ereğli'nin yaşadığı felaket sonrası oluşan zararları video eşliğinde meclis üyelerine ve katılımcılara izleten Başkan Posbıyık, felaket sonrası ilk etapta esnafın yaralarının sarılmasının ardından büyük zarar gören sahil için çalışmalara başladıklarını belirtti.

"DESTEK OLAN HERKESE HALKIM ADINA ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

Başkan Posbıyık'ın açıklamaları şu şekilde:

"Çok büyük bir felaket yaşadık. Esnafımızın büyük zararları oldu. Balıkçılarımızın tekneleri battı. Sahilde adeta taş üstünde taş kalmadı. Mezarlarımız yerlerinden oynadı. Plajlar bölgesinde inanılmaz zararlar var. Bir gemi battı, 5 canımız gitti, 7 mürettebat aranıyor. Yaraşlıyörük'te 3 vatandaşımızı kaybettik. Bir gemi Amfi tiyatronun orada ikiye bölündü karaya oturdu. Devletimiz kayıp mürettebatı bulmak için devamlı arama yapıyor. Felaketten sonra devletimiz bize sahip çıktı. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere. Verdiği talimatla İç İşleri Bakanımız Ereğli'ye geldi. Birkaç defa geldi. Valimiz her gün burada. Herkes ilgilendi. Saffet Bozkurt'la çok iyi bir diyaloğumuz var. Birleşme noktamız siyasi görüşler değil, Ereğli sevdası. Ereğli sevdasında olanlar bir araya geliyor. Deniz Yavuzyılmaz, Eylem Ertuğrul takip etti. Zonguldak bütün bürokratlarıyla buradaydı. DSİ'nin araçları geldi hala dereleri temizliyorlar. Ören'de dere yatağı değişmiş. Buraların ıslah edilmesi gerekiyor. Orman Bölge Müdürlüğü bütün araçlarını gönderdiler sağ olsunlar. AFAD başından itibaren buradaydı. Hepsi ellerinden geleni yaptılar. Karabük'ten, Samsun'dan, Düzce'den bir çok yerden AFAD gönüllüleri geldi. Ereğli'den 2 tane kadın hiç bize haber vermeden sahilden taşları temizledi günlerce. Birçok belediye başkanı aradı destek için. Hepsinden Allah razı olsun. Genel Başkanımız Özgür Özel aradı, yakından takip etti. Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Gökhan Zeybek sürekli aradı.

"İBB, TÜM EKİPLERİYLE YANIMIZDA"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'yla görüştüm, başından beri takip ediyordu zaten tüm ekipleri gece yola çıkardı. İlk etapta 37 araç, 43 personel geldi. Daire başkanları Ereğli'yi ziyaret ettiler. İşi biten ekipler gidiyor, yeni ekipler geliyor. Ağaç kaldırmak için dahi ekip geldi. Herkes elini taşın altına koydu. Hiçbir siyasi parti gözetmeden herkese teşekkür ediyorum. En azından vatandaşımızı yalnız bırakmadık. Bu felaketin en güzel yanı herkes bir araya geldi, kenetlendik.

"SAHİL BİR REHABİLİTASYON MERKEZİYDİ"

Tabii ki esnafımızın yaralarının sarılmasının ardından en önemli konumuz sahil ve mezarlıklar. Mezarlıklarda çalışmalar sürüyor. Sahil çok üzdü vatandaşlarımızı çünkü; burada zenginler durumu iyi olanlar gider kefede çayını içer, lokantada, restoranda yemeğini yer, keyfine bakar ama gariban kafası dağıldığında çay içecek parası yoksa dahi sahilde yürür, kafası dağılır, rahatlar. Çünkü sahil bir rehabilitasyon merkeziydi. Sahili bir taraftan bir tarafa yürüyünce herkesin anıları hatıraları canlanır, hatıralarımızı kaybettik diye ağlayanlara bizzat kendim rastladım, çok üzüldük.

"100 MİLYON KREDİ İSTİYORUM"

Şu anda maddi olarak bize Çevre Bakanlığı, İller Bankası marifetiyle tespitler yaptılar 30 milyonluk bir hesap çıkardılar. Dün oy birliği ile geçmiş teşekkür ediyorum meclis kararı aldık. Bu 30 milyon lira halkın parası. Devlet bize bu parayı veriyor. İller bankasına faizle ödüyoruz. Aldığımız borç. Bize gazetelerden duyduğumuz kadarıyla Vali Bey 5 milyon Zonguldak'a, 7 milyon 'da Ereğli'ye demiş. Onun yazısını bekliyoruz. O yazı geldiği zaman da bu 7 milyon lirayı da sahile beton döktüm, direk diktim, faturasını gönderecek parayı verecekler. Zayiatı görüyorsunuz. Bana gelen para bu. Gelmedi henüz bir şey ama 30 milyon borç alıyorum. Valilik te fatura karşılığı 7 milyon gönderecekmiş. Şuan hepsi bu kadar. Milletvekillerimiz Saffet beye anlattık, Deniz Yavuz yılmaz'a anlattık. Hiç değilse bana açıktan para vermeyin de 100 milyonluk kredi verin. Yine belediye ve bu Ereğli halkı borcunu ödesin, faizini versin. 'Deprem bölgesine veriyoruz. Buraya vermiyorlarmış.' Buranın deprem bölgesinden farkı var mı? Parayı verin ben çabuk toparlayayım burayı dedim. Deniz Yavuzyılmaz ve Saffet Bozkurt görüşmelerini yapıyor, destek istiyoruz çaba içindeyiz.

"İMAMOĞLU DESTEK OLUYOR, SAHİL YAZA HAZIR OLACAK"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile konuştuk. Hiç canını sıkma dedi. Malzemeleri ben stoklardan vermeye çalışacağım dedi. Biran evvel malzeme listesi çıksın ki meclisten karar çıkartıyım dedi. Proje iki bölümden olacak. Birincisi bu proje ile size söz veriyorum yazın millet eskisi gibi sahilde gezecek. Ekibimle beraber meclis üyelerimle beraber söz veriyorum. Bunun hazırlığını yapıyoruz. İkincisi ayrı bir grup İstanbul'da tasarım peyzaj projeleri hazırlıyor. Yenilikler olacak. Mevcut tamiratın üzerine onu devreye sokacağız. Bazı bölümlerde yenilemeler yapacağız ama bu yapacağımız çalışmalarla sahil yazın faaliyete geçecek eskisinden daha güzel olacak. Burada da bırakmayacağız bunu çağdaş günümüze uygun ikinci bir projede İBB'de çizilmeye başlandı. 9 ay -1 yıl arasında proje biter çünkü mesafe çok uzun 4 km ye yakın bir mesafe. İkinci etapta o yenilikleri yerleştireceğiz. Size söz, yazın gezerken hiçbir şey olmamış gibi sahilde gezeceksiniz. Şartlar ne olursa olsun yaza yapacağız. Ereğli halkı için bunu gerçekleştireceğiz kimsenin şüphesi olmasın."