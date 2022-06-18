Kdz. Ereğli'nin Kurtuluşunun 102. Yılı Törenlerle Kutlandı

Kdz. Ereğli'nin kurtuluşunun 102. yılı kentte düzenlenen resmi törenle kutlandı. Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Alemdar'a İstiklal Madalyası talebini yineleyerek, "Kurtuluş mücadelesinin simgelerinden olan Gazi Alemdar Gemisi'ne hak ettiği madalyanın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından verilmesi talebimizi bir kez daha haykırıyorum. Meclisimiz artık bunu gündemine almak zorundadır. Bu talep güçlü bir şekilde halktan gelmektedir. Bu, Kurtuluş Savaşımızda özgürlük ve bağımsızlık için canlarını ortaya koyan atalarımızın aziz hatıralarına duyduğumuz saygının bir ifadesi olacaktır" dedi.

Kurtuluş Savaşı'nda, Fransız işgaline karşı yürütülen mücadele sonunda düşman işgalinden kurtulan ilk ilçe olan Kdz. Ereğli, kurtuluşunun 102. yılını resmi törenlerle kutladı.

Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene, Kaymakam Mehmet Yapıcı, Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur, Erdemir Genel Müdürü Salih Cem Oral, siyasi parti ilçe başkanları, askeri erkan, Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın eşi Kadın Gücü Kooperatifi Başkanı Neriman Posbıyık, STK temsilcileri, diğer protokol üyeleri ve halk katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Belediye Başkanı Halil Posbıyık, bir konuşma yaparak Alemdar Gemisi'ne İstiklal Madalyası talebini yineledi.

Başkan Posbıyık, şunları söyledi:

"Bugün, büyük bir gururla, Karadeniz Ereğli'nin kurtuluşunun 102'nci yıldönümünü kutluyoruz.

Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının başlattığı kurtuluş mücadelesi, yurdun her tarafında emperyalist işgale karşı bağımsızlık savaşının ateşini yakmıştır.

Zonguldak'ın, Fransızların işgali altına girdiği, doğal limanı ve zenginlikleriyle bölgede stratejik öneme sahip Ereğli'mizin, Fransızların hedefi haline geldiği bir dönemde Müdafaa-ı Hukuk cemiyetleri Anadolu'muzda, Karadeniz'de ışık olmuştur. Bu hareket bağımsızlık ve millet egemenliğinin yolunu açmıştır.

Eperyalistlerin gücü, bu topraklarda yükselen bağımsızlık ateşini söndürmeye yetmemiş, atalarımız kahramanca mücadele ederek Ereğli'mizi savunmuşlardır. Fransızlar Ereğli'den geldikleri gibi gitmişlerdir.

Bu mücadelede öncülük yapan Ankara Hükümetinin temsilcisi olarak bizzat bölgeye gelen, Müdafa-i Hukuk cemiyetinin kurulmasında rol oynayan Ereğli Kaymakamı ve Zonguldak'ın ilk milletvekili Tunalı Hilmi Beyi saygıyla anıyorum. Tunalı Hilmi Beyin, Ereğli'nin kurtuluşunun 100'üncü yılında parkımıza koyduğumuz heykeli bu saygının bir ifadesidir.

Rüşdiye öğretmeni Nimet Hoca, dönemin Belediye Başkanı Akmanoğlu Raşit gibi önemli isimler, milli şuur içindeki ailelerle bir araya gelerek kısa süre içinde Ereğli'de Müdafaa-ı Hukuk cemiyetinin kurulmasını sağlamışlardır.

Ereğli'nin Kuvayı milliye ruhuyla hareket eden kahramanları, bu topraklarda emperyalistlere geçit vermemişlerdir. Kurtuluş Mücadelesini başlatan ve bütün Anadolu'yu vatan ve bağımsızlık aşkıyla ayağa kaldıran Mustafa Kemal Atatürk, Karadeniz Ereğli'nin işgal sürecini de yakından takip etmiş, verdiği direktiflerle yön vermiştir.

O günlerde Nimet Hoca'nın okuduğu mücadele çağrısı, unutulmaması gereken tarihsel bir belgedir. Onların mücadelesi bizler için yol gösterici olmuştur.

Bugün bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve yol arkadaşlarını, bu uğurda mücadele eden bütün kahramanları, Karadeniz Ereğli'nin kurtuluşunda öncü rolü oynayan ve direnişi örgütleyen Müdafaa-ı Hukuk Cemiyeti üyelerini, bu vatan için canını ortaya koyan bütün şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle, minnetle, saygıyla anıyorum.

Bu vesileyle, Kurtuluş mücadelesinin simgelerinden olan Gazi Alemdar Gemisi'ne hak ettiği madalyanın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından verilmesi talebimizi bir kez daha haykırıyorum. Meclisimiz artık bunu gündemine almak zorundadır. Bu talep güçlü bir şekilde halktan gelmektedir. Bu, Kurtuluş Savaşımızda özgürlük ve bağımsızlık için canlarını ortaya koyan atalarımızın aziz hatıralarına duyduğumuz saygının bir ifadesi olacaktır.Karadeniz Ereğli'nin kurtuluşunun 102'nci yılı kutlu olsun!"

SAVAŞ UÇAKLARI, KDZ. EREĞLİ SEMALARINDA

Başkan Posbıyık'ın konuşmasının ardından protokol üyeleri Şehitler Anıtı ile Kurtuluş Mücadelesi Kahramanlarının Anıtı'na karanfil bıraktı.

Türk Hava Kuvvetleri 113. Filo Komutanlığı'na bağlı savaş uçakları da Ereğli semalarında gösteri uçuşu yaptı.

ANKA / Yerel