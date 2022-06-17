Kdz. Ereğli'nin Kurtuluşunun 102. Yılı Kutlanacak 18 Haziran Kdz. Ereğli’nin kurtuluşunun 102. Yılı, düzenlenecek etkinliklerle kutlanacak. Türk Hava Kuvvetleri 113. Filo Komutanlığı’na bağlı savaş uçakları da Ereğli semalarında gösteri uçuşu yapacak. 18 Haziran Kdz. Ereğli'nin kurtuluşunun 102. Yılı, düzenlenecek etkinliklerle kutlanacak. Türk Hava Kuvvetleri 113. Filo Komutanlığı'na bağlı savaş uçakları da Ereğli semalarında gösteri uçuşu yapacak. Kdz. Ereğli'nin kurtuluşunun 102. Yılı 18 Haziran Cumartesi günü kentte düzenlenecek çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Kutlamalar kapsamında Türk Hava Kuvvetleri 113. Filo Komutanlığı'na bağlı savaş uçakları da Ereğli semalarında gösteri uçuşu yapacak. Kaymakam Mehmet Yapıcı başkanlığındaki Kdz. Ereğli Kutlama Komitesi'nin aldığı karara göre kutlama programı şu şekilde: 13.30 : Çelenk Sunma Töreni Çelenklerin Sunulması Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil POSBIYIK'ın Konuşmaları Halk Oyunu Gösterileri Uçak Gösterileri Yer : Atatürk Anıtı Önü 20.00 : Ereğli Türküleri Gecesi Yer : Amfi Tiyatro ANKA / Yerel Türk Hava Kuvvetleri Ereğli Yerel Haberler

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