Kdz. Ereğli'nin Kurtuluşunun 102. Yılı Kutlanacak
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18 Haziran Kdz. Ereğli’nin kurtuluşunun 102. Yılı, düzenlenecek etkinliklerle kutlanacak. Türk Hava Kuvvetleri 113. Filo Komutanlığı’na bağlı savaş uçakları da Ereğli semalarında gösteri uçuşu yapacak.
18 Haziran Kdz. Ereğli'nin kurtuluşunun 102. Yılı, düzenlenecek etkinliklerle kutlanacak. Türk Hava Kuvvetleri 113. Filo Komutanlığı'na bağlı savaş uçakları da Ereğli semalarında gösteri uçuşu yapacak.
Kdz. Ereğli'nin kurtuluşunun 102. Yılı 18 Haziran Cumartesi günü kentte düzenlenecek çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Kutlamalar kapsamında Türk Hava Kuvvetleri 113. Filo Komutanlığı'na bağlı savaş uçakları da Ereğli semalarında gösteri uçuşu yapacak.
Kaymakam Mehmet Yapıcı başkanlığındaki Kdz. Ereğli Kutlama Komitesi'nin aldığı karara göre kutlama programı şu şekilde:
13.30 : Çelenk Sunma Töreni
Çelenklerin Sunulması
Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil POSBIYIK'ın Konuşmaları
Halk Oyunu Gösterileri
Uçak Gösterileri
Yer : Atatürk Anıtı Önü
20.00 : Ereğli Türküleri Gecesi
Yer : Amfi Tiyatro