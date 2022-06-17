Kdz. Ereğli'nin Kurtuluşunun 102. Yılı Kutlanacak - Haberler

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Kdz. Ereğli'nin Kurtuluşunun 102. Yılı Kutlanacak

ANKA - Yerel
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Kdz. Ereğli'nin Kurtuluşunun 102. Yılı Kutlanacak

18 Haziran Kdz. Ereğli’nin kurtuluşunun 102. Yılı, düzenlenecek etkinliklerle kutlanacak. Türk Hava Kuvvetleri 113. Filo Komutanlığı’na bağlı savaş uçakları da Ereğli semalarında gösteri uçuşu yapacak.

18 Haziran Kdz. Ereğli'nin kurtuluşunun 102. Yılı, düzenlenecek etkinliklerle kutlanacak. Türk Hava Kuvvetleri 113. Filo Komutanlığı'na bağlı savaş uçakları da Ereğli semalarında gösteri uçuşu yapacak.

Kdz. Ereğli'nin kurtuluşunun 102. Yılı 18 Haziran Cumartesi günü kentte düzenlenecek çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Kutlamalar kapsamında Türk Hava Kuvvetleri 113. Filo Komutanlığı'na bağlı savaş uçakları da Ereğli semalarında gösteri uçuşu yapacak.

Kaymakam Mehmet Yapıcı başkanlığındaki Kdz. Ereğli Kutlama Komitesi'nin aldığı karara göre kutlama programı şu şekilde:

13.30 : Çelenk Sunma Töreni

Çelenklerin Sunulması

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil POSBIYIK'ın Konuşmaları

Halk Oyunu Gösterileri

Uçak Gösterileri

Yer  : Atatürk Anıtı Önü

20.00 : Ereğli Türküleri Gecesi

Yer  : Amfi Tiyatro

ANKA / Yerel

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