Kdz. Ereğli Halk Eğitim Müdürlüğü'nde soruşturma

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde halk eğitim müdür yardımcısı ile kurum müdürü arasında yaşanan tartışmaların ardından çift taraflı soruşturma açıldı. Her iki taraf birbirinden şikayetçi olurken dosya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderildi.

Zonguldak'ın Kdz. Ereğli Halk Eğitimi Merkezinde yaşandığı iddia edilen olaylar sonrasında geniş çaplı soruşturma başlatıldı. İddialara göre kurum müdür yardımcısı Faik Meral kurum müdürü Canan Ayan'ın üzerine yürüyüp ağır sözler ve hakaretler etti. Bunun üzerine Canan Ayan, tutanak tutarak konu hakkında soruşturma başlattı. Bunun üzerine Müdür Yardımcısı Faik Meral de kurum müdürü Canan Ayan hakkında şikayetçi oldu. Faik Meral kurum müdürü Canan Ayan tarafından mobbinge maruz kaldığını ve Ayan'ın kurum işlerini aksattığı yönünde şikayetlerde bulunduğu öğrenildi.

Karşılıklı yaşandığı iddia edilen tartışmalar nedeniyle çift yönlü soruşturma başlatıldığı öğrenildi. İki tarafında bir birinden şikayetçi olduğu soruşturma ile ilgili Kdz. Ereğli İlçe Müdürlüğü ilgili dosyayı İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderdi. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Yerel