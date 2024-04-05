Kdz. Ereğli'de Otizmli Çocuklar İtfaiyeyle Buluştu

Kdz. Ereğli'de itfaiye ekipleri Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde ilçedeki özel kurumlarda eğitim gören özel bireyleri ağırladı. Özel çocuklar birde yangın söndürme tatbikatı yaptı.

İtfaiye Müdürlüğü, kapılarını kentteki özel çocuklara açtı. Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde ilçedeki özel kurumlarda eğitim gören özel bireyler bir günlüğüne itfaiyeci oldu.

İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş, İtfaiye Merkez İstasyonu'nda ağırladığı özel bireylerle yakından ilgilendi, itfaiyenin çalışmaları hakkında sunum yaptı. İtfaiye Amirleri Burak Demirören ve Mehmet Ali Demirkol'un kontrolünde itfaiye erleri ve özel bireyler bir de yangın tatbikatı gerçekleştirdi.

Özel bireyler, gelen ihbarlar üzerine olay yerini intikal heyecanını itfaiye erleriyle birlikte yaşadı. Günün sonunda İtfaiye Müdürlüğü, özel itfaiyecilere mantı ikramında bulundu. - ZONGULDAK