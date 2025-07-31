Kdz. Ereğli'de Hayat Boyu Öğrenme Toplantısı Gerçekleşti

Kdz. Ereğli'de Hayat Boyu Öğrenme Toplantısı Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kdz. Ereğli'de düzenlenen Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu Toplantısı, eğitim-öğretim yılı için önemli kararlar aldı. İstihdamı artıracak kurslar ve kadın ve çocuklara yönelik şiddetle mücadele faaliyetleri gibi konular değerlendirildi.

Kdz. Ereğli'de düzenlenen Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu Toplantısı, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için yol gösterici kararların alındığı, etkisi yüksek bir buluşmaya sahne oldu.

Toplantı, açılışın ardından Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Komisyon, ilk olarak 2024-2025 döneminde Halk Eğitimi Merkezlerinde yürütülen çalışmaları masaya yatırdı. Açılan kurslar, yürütülen projeler ve sosyal-kültürel etkinlikler üzerinden kapsamlı bir değerlendirme yapıldı. Yeni dönem için belirlenen hedefler ise eğitimin sadece bir sınıf ortamıyla sınırlı kalmadığını, hayatın tüm alanlarına yayılan bir sorumluluk olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Toplantıda, istihdamı önceleyen kursların açılması, kadın ve çocuklara yönelik şiddetle mücadelede farkındalık çalışmaları yapılması, gençleri hedef alan bağımlılıkla mücadele eğitimlerinin artırılması, kamu kurumlarıyla iş birliği içinde yeni kursların planlanması, geleneksel el sanatlarının yaşatılması, başlıklarında somut adımlar atılması kararlaştırıldı.

Toplantıda ayrıca, 2025 yılı için belirlenen "Aile Yılı" çerçevesinde aile yapısını güçlendirmeye yönelik faaliyetler planlandı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için yapılacak etkinlikler, yetişkin okuma-yazma seferberliği, açık öğretim süreçleri ve yıl sonunda gerçekleştirilecek Hayat Boyu Öğrenme Haftası sergisi gibi başlıklar detaylandırıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
AK Parti'nin 21 kişilik 'Terörsüz Türkiye Komisyonu' üyeleri belli oldu

İşte AK Parti'nin 'Terörsüz Türkiye Komisyonu' üyeleri
26 ilde yapıldı! İşte Erdoğan ve Bahçeli'nin yüzünü güldürecek anket

Erdoğan ve Bahçeli'nin yüzünü güldürecek anket
İstanbul'da korkutan deprem

İstanbul'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Bavulunu bile topladı! Galatasaraylıların sahada görmek istemediği futbolcu gidiyor

Galatasaraylıların sahada görmek istemediği futbolcu gidiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şişlik yüzünden gitti, karnından çıkan doktorları bile şoke etti

Şişlik yüzünden gitti, karnından çıkan doktorları bile şoke etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.