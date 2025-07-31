Kdz. Ereğli'de Hayat Boyu Öğrenme Toplantısı Gerçekleşti

Kdz. Ereğli'de düzenlenen Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu Toplantısı, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için yol gösterici kararların alındığı, etkisi yüksek bir buluşmaya sahne oldu.

Toplantı, açılışın ardından Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Komisyon, ilk olarak 2024-2025 döneminde Halk Eğitimi Merkezlerinde yürütülen çalışmaları masaya yatırdı. Açılan kurslar, yürütülen projeler ve sosyal-kültürel etkinlikler üzerinden kapsamlı bir değerlendirme yapıldı. Yeni dönem için belirlenen hedefler ise eğitimin sadece bir sınıf ortamıyla sınırlı kalmadığını, hayatın tüm alanlarına yayılan bir sorumluluk olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Toplantıda, istihdamı önceleyen kursların açılması, kadın ve çocuklara yönelik şiddetle mücadelede farkındalık çalışmaları yapılması, gençleri hedef alan bağımlılıkla mücadele eğitimlerinin artırılması, kamu kurumlarıyla iş birliği içinde yeni kursların planlanması, geleneksel el sanatlarının yaşatılması, başlıklarında somut adımlar atılması kararlaştırıldı.

Toplantıda ayrıca, 2025 yılı için belirlenen "Aile Yılı" çerçevesinde aile yapısını güçlendirmeye yönelik faaliyetler planlandı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için yapılacak etkinlikler, yetişkin okuma-yazma seferberliği, açık öğretim süreçleri ve yıl sonunda gerçekleştirilecek Hayat Boyu Öğrenme Haftası sergisi gibi başlıklar detaylandırıldı. - ZONGULDAK