Kdz. Ereğli'de Çanakkale Zaferi coşku ve hüzünle kutlandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü nedeniyle iki ayrı tören düzenlendi.

İlk tören Devrim Bulvarı'ndaki Atatürk Anıtı önündeki tören Kdz. Ereğli Kaymakamlığı, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı, Kdz. Ereğli Belediyesi ile Türkiye Harp Malülleri Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği çelenklerin sunumu ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törene gelenler anıt arkasındaki şehitliklere karanfil bıraktı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi etkinlikleri çerçevesinde bir diğer program da Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezi'nde yapıldı. Kdz. Ereğli Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın söylenmesi ile başladı.

Öztürk, "Şehitlerimizin emaneti şerefimizdir"

Türkiye Harp Malülleri Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kdz. Ereğli Şube Başkanı Mehmet Öztürk, günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada Çanakkale'nin vatan, insanın yıvasını kurduğu ve huzur bulduğu yer olduğunu söyledi. Öztürk konuşmasında "107 yıldır kalbimizde sönmeyen, bir ocak gibi tüten Çanakkale'nin rüyası rüyamız, davası davamız, sevdası sevdamız"sözleri ile başladı ve "Çanakkale her karış toprağında canların sebil olduğu, Bedir'in aslanlarını imrendiren kahramanlıkların diyarıdır. Adına destanlar yazılan, anaların ağıt, genç kızların türkü yaktıkları yerdir Çanakkale. Seni gönülden selamlıyorum. Çanakkale vatan, insanın yuvasını kurduğu ve huzur bulduğu yerdir. Baskı ve zulümden uzak, güven içinde özgürce yaşanan topraktır. Vatan sevgisi Yüce Allah'ın kalplerimize nakşettiği benzersiz bir duygudur. Kahraman ecdadımız soylu bir mücadele ile bu vatanı müdafaa ederken imanıyla güç almış, vatan sevgisiyle hayatta kalmıştır. Onlar; ezanımız susmasın, bayrağımız inmesin, namusumuz çiğnenmesin diye canlarını feda etmekten kaçınmadılar. Bu duygu ve düşüncelerle başta Kurtuluş Savaşı'nın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurtuluştan bugüne kadar bayrak, ezan ve millet uğruna vatan toprağına bağrını emanet eden tüm şehitlerimizin ve hakkın rahmetine kavuşmuş kahraman gazilerimizin aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyor, rahmetle yad ediyorum. Şehitlerimizin emaneti şerefimizdir" dedi.

Altın; "Çanakkale'yi Çanakkale yapan gelenleri karşılayan asil ruhtur"

Kdz. Ereğli Anadolu Lisesi Müdürü Selçuk Altın da yaptığı konuşmada Çanakkale'yi Çanakkale yapanların Çanakkale'ye gelenleri karşılayan asil ruh olduğunu söyledi. Altın konuşmasında şu sözlere yer verdi; "Vatan dediğimiz bu toprak, diyeti ağır ödenmiş bir topraktır. Bana deseler ki Çanakkale'yi üç kelime ile anlat derdim ki; 'geldiler, gördüler ve döndüler.' Çanakkale'yi Çanakkale yapanlar gelenler değil, Çanakkale'yi Çanakkale yapan gelenleri karşılayan asil ruhtur. O öyle bir ruhtur ki çelik ve barut inancın, imanın ve azmin karşısında yenik düşmüştür. O öyle bir ruhtur ki; ben esir yaşamaktansa, özgür ölmeyi yeğlerim diyen insanların ruhtur. Silahımız, cephanemiz, askerimiz yeterli olmasa da Yahya çavuşların kahramanca savaştığı, Koca Seyit'in yalnız bir top mermisini değil bir milletin kaderinin sırtlandığı yerdir Çanakkale."

Törende Tarih Öğretmeni Gürdal Özçakır, tarihi önemi açısından; Karadeniz Bölge Komutanlığı'nda görevli Astsubay Kıdemli Başçavuş Lokman Canikoğlu ise askeri açıdan Çanakkale Zaferi'ni anlattı.

Program Kdz. Ereğli Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan 'Çanakkale ses, Çanakkale söz, Çanakkale Mustafa Kemal' adlı oratoryo gösterisi ile sona erdi. - ZONGULDAK