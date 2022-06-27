Kdz. Ereğli Belediyesi, Taşkınlara Karşı Önlem Alıyor

Kdz. Ereğli Belediyesi, bölgede devam eden kuvvetli yağışların oluşturabileceği sel, su baskınları, heyelan ve taşkın risklerine karşı önlemler alıyor. Kent genelindeki derelerde tıkanması muhtemel alanlara, iş makineleri yerleştirildi. Dere içi ile kanal temizlikleri yapıldı.

Kdz. Ereğli Belediyesi, bölgede 2 gün boyunca kuvvetli olması beklenen yağmurlu havada herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için sahada gerekli tedbirleri alıyor.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın başkanlığında, ilgili başkan yardımcıları ve müdürlerin oluşturduğu Kriz Masası, son meteorolojik gelişmeleri anlık olarak takip ediyor.

Kuvvetli yağışlar nedeniyle oluşabilecek sel, su baskınları, heyelan ve taşkın risklerine karşı belediye ekipleri, kent genelindeki dereleri kontrol altında tutuyor. Tıkanması muhtemel noktalara iş makineleri gönderildi. Dere içi ve mazgal temizlikleri yapıldı. Yol kenarındaki yağmur suyu hatları temizleniyor. Ayrıca, sık sık anonslar yapılarak riskli yerlere araç park edilmemesi ve önlem alınması uyarısında bulunuluyor.

ANKA / Yerel