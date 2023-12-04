Kdz. Ereğli Belediyesi Süleymanbeyler Arıtma Tesisi'nde Trafo Değişimi Yapılacak

Kdz. Ereğli Belediyesi Süleymanbeyler Arıtma Tesisi'nde Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından trafo değişimi yapılacak ve bu nedenle 5 mahallede planlı su kesintisi yaşanacak.

Kdz. Ereğli'nin içme suyu ihtiyacının karşılandığı Kdz. Ereğli Belediyesi Süleymanbeyler Arıtma Tesisi'nde Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından trafo değişimi yapılacak. Gece saatlerinde yapılacak çalışma nedeniyle 5 mahallede planlı su kesintisi yapılacak.

Kdz. Ereğli Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, 20 Kasım tarihinde planlanan ancak 19 Kasım'da Ereğli'nin yaşadığı büyük afet sonrası ertelenen arıtma tesisi trafo değişim işi 04 Aralık Pazartesi akşamı yapılacak.

Müdürlük yetkililerinin Başkent Elektrik ile yaptıkları görüşmeler sonrası gece saatlerinde yapılması planlanan çalışmayla ilgili duyuru şu şekilde:

"Kdz. Ereğli Belediyesi içme suyu arıtma tesisinde 04 Aralık 2023 tarihinde, Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından gerilim dönüşüm projesi kapsamında 2 adet trafo değişimi yapılacaktır.

Yapılacak olan çalışma boyunca tesisimize elektrik enerjisi verilemeyeceği gibi iş sağlığı ve güvenliği kapsamında mevcutta bulunan jeneratörler de devreye alınamayacaktır. 04 Aralık Pazartesi saat 23 ile 05 Aralık Salı saat 06.00 arasında yapılması ve tamamlanması planlanan zorunlu çalışma boyunca Belen, Kepez, Ömerli, sarıkokmaz ve Uzunçayır mahallelerinde su kesintisi yaşanma olasılığı mevcuttur. Halkımızın bilgisine duyurulur."