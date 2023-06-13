Üye Girişi
Haberi Paylaş
Kdz. Ereğli Belediyesi, Bayram Öncesi Bin Aileye Gıda Desteği Veriyor

Kdz. Ereğli Belediyesi, Bayram Öncesi Bin Aileye Gıda Desteği Veriyor

Yerel Haberler

Kdz. Ereğli Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi, Gıda Bankası'na kayıtlı bin aileye gıda desteği vermeye başladı.

Kdz. Ereğli Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi, Gıda Bankası'na kayıtlı bin aileye gıda desteği vermeye başladı.

Kdz. Ereğli Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi, Gıda Bankası'na kayıtlı ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi yardımında bulunuyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü aracılığıyla bin aileye gıda kolilerinin dağıtımı başladı. İhtiyaç sahibi vatandaşların gıda kolileri bayram öncesinde teslim edilecek.

Kaynak: ANKA / Yerel

Ereğli Belediyesi Kurban Bayramı Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title