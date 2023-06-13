Kdz. Ereğli Belediyesi, Bayram Öncesi Bin Aileye Gıda Desteği Veriyor
Yerel Haberler
Kdz. Ereğli Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi, Gıda Bankası'na kayıtlı bin aileye gıda desteği vermeye başladı.
Kdz. Ereğli Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi, Gıda Bankası'na kayıtlı bin aileye gıda desteği vermeye başladı.
Kdz. Ereğli Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi, Gıda Bankası'na kayıtlı ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi yardımında bulunuyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü aracılığıyla bin aileye gıda kolilerinin dağıtımı başladı. İhtiyaç sahibi vatandaşların gıda kolileri bayram öncesinde teslim edilecek.
Kaynak: ANKA / Yerel