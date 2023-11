Kdz.Ereğli Belediye Başkanı Posbıyık: "Kdz. Ereğli Acilen Afet Bölgesi İlan Edilmeli"

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Kdz. Ereğli'nin acilen Afet Bölgesi ilan edilmesi çağrısında bulundu. Kdz. Ereğli'yi yeniden ayağa kaldırmak için mücadele edeceklerini söyleyen Başkan Posbıyık, "Ereğli, tarihinin en büyük felaketini yaşıyor. Vakit geçirmeden, hemen acil bir şekilde Ereğli'nin 'Afet Bölgesi' ilan edilmesi gerekir. Milletvekillerimize parti ayrımı gözetmeksizin sesleniyorum. Mecliste gereken girişimleri yaparak Ereğli Afet Bölgesi ilan edilmeli" dedi.

Başkan Posbıyık'ın açıklaması, şöyle:

"Kdz. Ereğli büyük felaket yaşıyor. Ereğli'deki sel ve fırtına olayından sonra Ereğli'de esnaf büyük bir mağduriyete uğradı. 31 mahallenin hepsinde de vatandaşlarımızın camları kırıldı, çatıları uçtu, su aktarım hatlarımız felç vaziyette, esnaflarımızın, evlerimizin bodrumlarını sular bastı. Tam ifadesiyle Ereğli bir felaket yaşıyor. Tabi bu işin farkında mı herkes onu bilemiyorum. İç İşleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya Ereğli'ye geldi bizimle ilgilendi. AFAD Başkanımız geldi, Başkan Yardımcısı geldi. Valimiz devamlı bizimle ilgileniyor. Hepsine teşekkür ediyorum. Sayın Bakanımız, Valimiz ve AFAD Başkanına talimatları verdi 'her türlü yardımı yapın' diye. Hem İller Bankası'ndan hem AFAD'dan. Mezarlıklarımız bile perişan vaziyette, piknik alanları devrildi, plajımız yok olmuş vaziyette. Sahilde taş üzerinde taş kalmadı. Bütün kaplama malzemelerimiz yok olmuş vaziyette. Vekillerimiz buradaydı. Saffet Bozkurt vekilimiz her konuyla ilgilenmeye gayret ediyor. Milletvekillerimiz Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz ve Eylem Ertuğrul vekillerimiz bizle beraberdi. Sayın yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Gökhan Zeybek sürekli bizi aramaya devam ediyor. Destek vermeye çalışıyor. Birçok belediye başkanımız ayrı ayrı her taraftan yardım gönderme talebinde bulunuyorlar.

"BİRÇOK AFETLE BOĞUŞTUM AMA BÖYLE BİR OLAYA TANIK OLMADIM"

Ereğli'de bir şeyi gözden kaçırıyorlar. Ereğli'de doğdum, büyüdüm. Bir çok sel felaketleriyle boğuştuk. Felaket günler yaşadık zaman zaman. Şiddetli fırtınalardan çok büyük zararlar gördü Kdz. Ereğli. Ancak; bu seferki olay başkaydı. Asrın felaketi diye onun için söylüyoruz Ereğli'de olanlara. Şiddetli yağmur, bir metrelik mesafeyi göremiyor yolda yürüyemiyorsunuz, öbür taraftan da bana göre kasırga ikisi beraber birleşti ve aynı anda şiddetini göstermeye başladı. Karayel fırtınası ve sürekli olarak yağan metrekareye 120 kilogram en az düşen yağmur ikisi biranda olduğu zaman yarattığı tahribatı düşünebilmek bile mümkün değil.

Nitekim; gemilerden bir tanesi 6-7 metrelik dalgaların etsisiyle karaya sahilimize vurdu ve ikiye bölündü. Yine Askeri liman açıklarında bir gemimiz battı 12 mürettebat maalesef hala aranıyor, 1 tanesinin cesedi bulundu.

"EREĞLİ 'AFET BÖLGESİ' İLAN EDİLMELİ"

Karaya vuran geminin itfaiye ekiplerinin yardımlarıyla 13 mürettebatı sağ salim dışarıya çıkardık. Aynı zamanda Yaraşlı Yörük'teki sel felaketinden ordan gelen selden araç içinde bulunan üç vatandaşımız yaşamını yitirdi. Yani Ereğli'de büyük bir felaket var. Ereğli'nin ayağının ayağa kalkması için bize yardım edilmesi lazım. Ancak sözlerle bu yardımların verileceği söyleniyor ama neticesini pek göremiyoruz. İki gündür İller Bankası Bölge Müdürlüğü ile konuşuyoruz. Bize 25 milyon lira para vermeye çalışıyorlar, İller Bankası yetkililerine sesleniyorum, 25 milyon liraya bahsettiklerimizi yapmamız mümkün değil. Ben bedava para da istemiyorum İller Bankası belediyenin bankası değil mi? Bana para versin. En az 100 milyon lira para lazım. Bu parayı da ben geriye faiziyle ödemesini yapayım. Ereğli halkı dilenci gibi para istemiyor, bize yardım edemiyorsanız bankadan faiziyle para verin biz de paramızı geriye ödeyelim ama şuanda halk perişan vaziyette. Esnafın bütün malları ziyan zebil oldu çamurun içinde kaldı.

Birçok işyeri ve evlerin bodrumları sularla dolu vaziyette. Motopomplarla boşaltmaya çalışıyoruz. Çamurları yıkamaya çalışıyoruz. Kışla ve Belen sanayi perişan vaziyette. Bunların ayağa kalkması için verilen emirlerin Sayın İç İşleri Bakanımızın vermiş olduğu emirlerin mutlaka yerine getirilmesi lazım. Ereğli'nin hemen vakit geçirmeden hemen 'Afet Bölgesi' ilan edilmesini talep ediyoruz. Esnaflarımızın mağduriyeti, evlerimizin mağduriyeti, patlayan camlar, mahallelerdeki kanalizasyon, su gibi bütün altyapımızın sökülmesi mağduriyetimizin çok büyük olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor ve Ereğli 'Afet Bölgesi' ilan edilsin.

"MİLLETVEKİLLERİMİZİN HEPSİNE SESLENİYORUM"

Sayın milletvekillerime parti farkı gözemeksizin sesleniyorum; Allah rızası için bir araya gelin, Meclis'e taşıyın bu konuyu ve Çevre Bakanlığı da burayı afet bölgesi ilan etsin. Biz çağrımızı yapıyoruz. Esnaflarımıza sesleniyorum, mağduriyetlerimizin gitmesi için bu bölgenin 'Afet Bölgesi' ilan edilmesi lazım.

"HEP BİRLİKTE SESİMİZİ DUYURALARIM"

Onun için bütün esnaflarımızın, ailelerinin, mahallelerde yaşayan halkımızın, STK'ların tümünün, partililerimizin hepsinin mesajlarla, fakslarla, Çevre Bakanlığı'na afet bölgesi ilan edilmesi için Ereğli'nin müracaatlarını yapması lazım. Bu konuyla ilgili basın büromuz da açık. Mesajların yazılması için basın büromuzdaki personelimiz size yardım edecektir. Mutlaka burası 'Afet Bölgesi' ilan edilmesi lazım. Ama oturursak, sesimizi çıkarmasak, acılarımızı, sıkıntılarımızı, maddi kayıplarımızı haykırmazsak hiç kimse bize bakmayacak. Onun için mutlaka herkesin gençlerimizin, esnaf, STK ve partilerimizin bir araya gelerek birlikte Ereğli'yi ayağa kaldırmamız lazım. Gençlerden bekliyorum bunu, Çevre Bakanlığı'na 'Afet Bölgesi' ilan edilmesi için talep edelim. Milletvekillerimizden mecliste Kdz. Ereğli'nin 'Afet Bölgesi' ilan edilmesi için hemen çabalara başlayacaklarına ve bizlere yardım edeceklerine yürekten inanıyorum.

"YIKIMI GİDERMEK İÇİN EN AZ 100 MİLYON LAZIM"

Şu anda Ereğli'yi toparlamak için elimizden geleni yapıyoruz. 600 personelimiz sahada, 20 motopomp var. Arasözler gelmeye başladı. İl özel idareden de geldi, belediyelerimizden de geldi. Allah razı olsun. Orman müdürlüklerinden geldiler. Ereğli'nin durumuna herkes üzülüyor. Ama üzülmekle olmuyor. Bize maddiyat lazım, para lazım. Sahil tamamen kırılmış vaziyette, bunun ayağa kaldırılmasını biz emek gücümüzle yaparız ama bize para lazım. ya 'Afet Bölgesi' ilan edin ya İller Bankası'ndan bize hibe gönderin veya bana borç versin devlet İller Bankası'ndan geri ödemelerini yaparım. Şu an bana en az 100 milyon lira lazım. İller bankasının dediği gibi 25 milyona yapılabiliniyorsa buyursunlar kendisi yapsınlar.

"EREĞLİ'Yİ HEP BERABER AYAĞA KALDIRALIM"

Halkımıza çağrıda bulunuyorum. Herkes sesini yükseltsin, demokratik kurullar içinde hakkımızı arayalım, Ereğli büyük felaket geçiriyor hep beraber el ele verip Ereğli'yi ayağa kaldıralım lütfen.

"FESTİVALİ İPTAL ETTİK"

Şimdi birlik ve beraberlik zamanı el ele verme zamanı, haklarımızı, taleplerimizi isteme zamanı ama topyekun Ereğli halkı olarak, ayrımsız sivil toplum örgütleri siyasi partiler esnaflarımız gençlerimiz hep beraber bir araya geleceğiz. Festivali iptal ettik. Şu anda Ereğli'yi ayağa kaldırma zamanı. Bunun için birlik ve beraberliğe, dayanışmaya ihtiyacımız var. Ereğli halkı her girdiği işi başarmıştır. Bunda da başarılı olacağına inanıyorum. Ayağa kalkmayı hep birlikte gerçekleştireceğiz. Bize yardım edenlerden Allah razı olsun diyorum. İçişleri Bakanımıza, AFAD Başkanımıza, Sayın Valimize özellikle teşekkür ediyorum. AFAD Yardımcısına teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Ak Parti Milletvekili Saffet Bozkurt'a, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Gökhan Zeybek'e, Sayın Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz ve Eylem Ertuğrul'a şükranlarımızı sunuyorum. Ama onlardan meclisten karar çıkarmalarını Kdz. Ereğli'nin 'Afet Bölgesi' ilan edilmesini istirham ediyorum."