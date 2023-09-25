Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Posbıyık: "Erdemir Özel Endüstri Bölgesi İlan Edilirse Ereğli Halkı Ciddi Sorunlarla Karşılaşacak"

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Erdemir’in özel endüstri bölgesi ilan edilmesi durumunda ilçe halkının ciddi sorunlarla karşılaşacağını belirterek, AKP Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt’a çağrıda bulundu. Posbıyık, “İlçe Başkanı İbrahim Sezer ile birlikte kiminle görüşmemiz gerekiyorsa görüşelim. Bize 15 güne kadar randevu alın, derdimizi anlatalım. Eğer bu gerçekleşmezse Ereğli halkının haklarının yenmesine göz yummam, Türkiye’de gündemine Ereğli’nin itirazlarını taşırım” dedi.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Erdemir'in özel endüstri bölgesi ilan edilmesi durumunda ilçe halkının ciddi sorunlarla karşılaşacağını belirterek, AKP Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt'a çağrıda bulundu. Posbıyık, "İlçe Başkanı İbrahim Sezer ile birlikte kiminle görüşmemiz gerekiyorsa görüşelim. Bize 15 güne kadar randevu alın, derdimizi anlatalım. Eğer bu gerçekleşmezse Ereğli halkının haklarının yenmesine göz yummam, Türkiye'de gündemine Ereğli'nin itirazlarını taşırım" dedi.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, başkanlık makamında gazetecilerle bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. Erdemir'in özel endüstri bölgesi ilan edilmesi durumunda ilçe halkının ciddi sorunlarla karşı karşıya kalacağını, Erdemir'in hem devlete hem de belediyeye ödemesi gereken ücretleri ödememek için böyle bir adım attığını belirten Posbıyık, AKP Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt ile İlçe Başkanı İbrahim Sezer'e çağrıda bulunarak Ankara düzeyinde randevu alıp Ereğli'nin haklarını savunmak için öncülük etmelerini istedi.

"ERDEMİR, ÖZEL ENDÜSTRİ BÖLGESİ OLURSA EREĞLİ İLE HİÇBİR ALAKASI OLMAYACAK"

Bu konunun Ereğli için var olma mücadelesi olduğunu aktaran Başkan Posbıyık şunları söyledi:

"Erdemir'in özel endüstri bölgesi Ereğli'de yaşayan insanlar için bir var olma, yok olma mücadelesidir. Özel endüstri bölgesi yapıldığı zaman Ereğli halkı pek çok haktan mahrum olacak. Zaten Erdemir ve OYAK elinden geldiği kadar Ereğli halkını sıkıntıya sokmak için elinden gelen gayreti gösteriyor. Özel endüstri bölgesi olduğu takdirde aynı bir OSB gibi olacak. Ereğli ile hiçbir alakası olmayacak, hiçbir konuda Ereğli'de ilişkili bir konu ortada kalmayacak, tamamen kendisi diğer sanayi bölgesindeki iş adamları gibi kendi iş yerini kendisi yürütecek, Ereğli'ye verdiği zararların karşılığı olan hakların hiçbir tanesini vermeyecek anlamına geliyor.

"MUSTAFA VARANK İLE GÖRÜŞTÜK"

Bu özel endüstri bölgesi daha önce de bizim başımıza getirildi. O günün AK Parti İlçe Başkanı Fatih Çakır bizi bir araya topladı. Eski Kaymakam İsmail Çorumluoğlu, ben, TSO Başkanı ve Fatih Çakır ile oturup müzakere ettik. Ankara'ya gittik Bakan Mustafa Varank ile görüştük, 22 Haziran 2020'de. Varank bize yakın davrandı, konuyu anlattık. Dedi ki, 'Özel endüstri bölgesi dosyası geldi benim önümde. Sizin anlattıklarınızla daha bilgi sahibi olduk dedik. Sizleri dinledikten sonra çok daha büyük sıkıntılar olduğunu daha iyi anladım ve kararımı verdim, özel endüstri bölgesi bende duracak, gündeme getirmeyeceğim ancak yukarıdan yani Cumhurbaşkanından bir talimat geldiği takdirde mecbur bunu gündeme getireceğiz, öyle bir şey olduğu takdirde de Ereğli halklarının zayi olmaması için bir komisyon kuracağız. Bu komisyonda Ereğli halkını temsilen belediye başkanı da olacak. Ereğli halkını tatmin edebilecek bir takım hakları bu komisyonda karar vermek suretiyle pat diye endüstri bölgesi yapmayacağız, halkın faydalanabileceği şekilde bir protokol imzalayacağız' dedi. Bu bizleri mutlu etti.

"DİŞ HASTANESİ, HAVUZ YAPMAYA BENZEMEZ"

Varank'ın yerine yeni bir bakan geldi. Bakanımıza yerel kayıpların ne olacağını anlatma imkanı bulamıyoruz. Bizi kimse toplamıyor, bir araya getirmiyor. Bunu milletvekilimiz Saffet Bozkurt'a, İlçe Başkanı İbrahim Sezer'e ilettim. Bizi randevu almak suretiyle Ankara'ya götürün anlatalım dedik. Uzun zamandır bekliyoruz ama şu ana kadar hiçbir cevap alamadım. Bunu kendi aramızda görüşüyoruz, çok da üzülüyoruz. Ereğli hızlı bir uçuruma gidişi var. Maalesef basit polemiklerle, siyasi meselelerle gündemimizi geçiriyoruz fakat Ereğli'nin en önemli konusunu üst kademelerde gündeme getiremiyoruz. Bir çağrıda bulunuyorum AK Parti Milletvekilimiz Saffet Bozkurt'a, İlçe Başkanımız İbrahim Sezer'e, lütfen Ereğli halkının düşeceği sıkıntıları problemleri bu diş hastanesi, havuz yapmaya benzemez. Elimizdeki hakları alırlarsa bunun sonunu alamayız.

"EREĞLİ HALKI ADINA RİCA EDİYORUZ"

Ereğli halkı adına rica ediyoruz. Gitmemiz gereken neresi varsa bizleri oraya da getirsinler. Ereğli halkının sıkıntılarını anlatalım inanıyorum ki çok iyi bir noktaya geleceğiz, yaşanmışlıklar var. İletişim kuramazsınız sonuç alamazsınız. Bekleyeceğiz 10-15 günlük bir zaman sonra gözlerimizin önünde Ereğli halkının geleceği kaybediliyor, sivil toplum kuruluşları ile toplanarak alınacak kararlarla hareket etmek için Ereğli'yi yeniden bir harekete geçireceğiz. Bu konuda Ereğli halkının duyarlılığını bütün Türkiye'de ön planda çıkarmak için her türlü gayreti göstereceğiz.

"BİRDEN BİRE NEDEN HAREKETE GEÇTİLER?"

Birden bire neden acaba harekete geçtiler ve endüstri bölgesi yapmaya kalktılar? Çok açık ve net. Elektrik, havagazı tüketim vergisi Anayasa Mahkemesi'nden çıkartmışlardı benden önceki dönemde. Hukuk savaşı veriyoruz. İyi bir noktaya doğru gitmeye başladık, bunları geriye alma ihtimalimiz çok üst noktalara geldi. Emlak vergisinde paralarımızı ödemiyorlar. 35 milyonun üzerinde paramız var, ödemiyorlar. Sürekli bizi mahkemeye veriyorlar, mahkeme delisi olduk, durmadan mahkemelerdeyiz. Bu vergiyi vermek istemiyorlar. İnşaat, ruhsat ve harçlarını vermek istemiyorlar. Endüstri bölgesi olursa bizden ruhsat almayacaklar, ruhsatlarını bakanlıktan alacaklar.

"EREĞLİ'NİN BÜYÜK KAYIPLARI OLACAK"

Ereğli Belediyesi fakirleşecek halka hizmet yapmakta iyice zayıflayacak. Ereğli'de kim olursa olsun ben olayım başkası olsun ama Ereğli'nin büyük kayıpları olacak. Son zamanlarda sıkıştıkları olayda 1 milyon metre kare hazine arazisi var yine 1 milyon küsür metre kare de sonradan dolgu alanları var. 2 Milyon metre kare küsur, hazine arazilerinin satışı söz konusu. Belediye olarak sıkıştırıyoruz, bu satıştan 2,5 milyar lira Karadeniz Ereğli Belediyesi faydalanacak. Bu para da kent meydanında yeni belediye binasında pek çok şeyde yararlanılacak. Sadece 2,5 milyar Ereğli Belediyesi'ne değil 3,5 milyar da kamunun payı var. Bu parayı da ödemek istemiyorlar.

"HEM BELEDİYE HEM HAZİNENİN PARASINI PARAYI YOK ETMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Bunların üzerine sıfırdan bedava kamulaştırmayla hem belediye hem de hazinenin parasını yok etmeye çalışıyorlar. Çok merak ediyorum acaba OYAK üyeleri bizim basın toplantılarımızı veya bazı gazeteci arkadaşlarımızın yazdıkları yazıları izlemiyorlar mı? Yani şu anda hazine arazileri var, hazine arazileri kime ait devlete aynı zamanda zilliyetten alınan yerler var. Bunun üzerine milyarlık tesisler yapıyorlar, yapılmış vaziyette. OYAK üyeleri hiç merak etmiyor mu milyarlık yerler yapıyoruz buraya bu topraklar kimin nereye yapıyoruz acaba bu yerler başkasına ait ise devlet ve şahıslara ait ise biz bu milyarları niye buraya yatırıyoruz diye soran yok mu? Son zamanlarda zarar etmiş demir çelik fabrikaları inanan var mı ben inanmıyorum. Haklarımızı yok etmek için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar."