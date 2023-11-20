Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Posbıyık, CHP Heyetiyle Afetzede Esnafa Geçmiş Olsun Ziyaretinde Bulundu

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, afetin ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz ve Milletvekili Eylem Ertuğrul ile birlikte işyerleri su altında kalan çarşı esnafına ve büyük zarar gören balıkçı esnafına geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Afette belediye olarak da büyük zarar gördüklerini belirten Başkan Posbıyık, “Yaralarımızı el birliğiyle saracağız” dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz bölge halkının elektriksiz ve susuz kalmaması için mücadele edeceklerini, Milletvekili Eylem Ertuğrul ise Ereğli’nin afet bölgesi olması için mecliste girişimlerde bulunacaklarını açıkladı.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, afetin ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz ve Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğrul ile işyerleri su altında kalan çarşı esnafına ve büyük zarar gören balıkçı esnafına geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Afette belediye olarak da büyük zarar gördüklerini belirten Başkan Posbıyık, "Yaralarımızı el birliğiyle saracağız" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, bölge halkının elektriksiz ve susuz kalmaması için mücadele edeceklerini, Ereğli'nin afet bölgesi olması için Meclis'te girişimlerde bulunacaklarını açıkladı.

Kdz. Ereğli, yaşadığı büyük felaketin ardından yaralarını sarıyor. Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, CHP heyetiyle birlikte afetin ardından zarar gören afetzedelere geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan Posbıyık, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğrul, partili yöneticiler ve belediye başkan yardımcıları ile belediye meclis üyeleriyle birlikte Pençes Deresi'nin taşması sonucu işyerleri su altında kalan çarşı esnafını ziyaret etti, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Heyet, fırtınada büyük zarar gören sahil bölgesindeki incelemelerinin ardından balıkçı barınağına geçerek Su Ürünleri Kooperatifi yöneticileri ve balıkçı esnafına geçmiş olsun dileklerini iletti.

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA İLE GÖRÜŞTÜLER

Başkan Posbıyık ve CHP heyeti, afet nedeniyle Ereğli'de bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile bir süre görüştü. Belediye Başkanı Halil Posbıyık, kentin ihtiyaç duyduğu araç-gereç ve maddi imkanlar konusunda Bakan Yerlikaya'ya bilgi sundu. Yerlikaya, zarar gören tüm esnafa gereken yardımın yapılacağı sözünü verdi. Başkan Posbıyık daha sonra AFAD Başkanı Okay Memiş ve Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen ile görüştü.

Başkan Posbıyık ve CHP Zonguldak Milletvekilleri Yavuzyılmaz ve Ertuğrul, incelemelerin ardından şu açıklamayı yaptılar:

BAŞKAN POSBIYIK: " YARALARI EL BİRLİĞİYLE SARACAĞIZ"

"CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğrul, İlçe Başkanı ve belediye çalışanları ile birlikte alanı dolaşıyoruz. Maalesef çok büyük zayiatlar var. Özellikle liman içinde 50-60 tane kayık kayıp vaziyette. Aslında bunun çok kolay çözüm yolu var. İmar planında mevcut, Piramit Kafe'nin yanında 80 metre uzunluğunda bir mendirek var. Maalesef bugüne kadar yapmadılar. Onun için balıkçılarımız büyük bir zayiat içerisinde. Şiddetli yağışın ve fırtınanın bu derece bir arada olduğu afeti ben yaşam boyunca görmedim. Bütün kafeler yıkılmış vaziyette. Evler ve iş yerlerinde depolar, mahzenler sualtında. 3 kilometrelik sahil boyu tarumar olmuş vaziyette, onarılması çok güç. Çatıların bir çoğu uçtu. Tek tesellimiz, Milletvekillerimiz bize yardımcı oluyor. Sayın içişleri Bakanımız Ali Yerlikaya ve AFAD Başkanımızla görüştük. Yardım edeceklerine dair söz verdiler. Esnaflarımızın kayıplarını bir tutanakla ilgililere vermesi çok önemli. Gerekli yardımların anında yapılacağını İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya bizzat söyledi. Ereğli Belediyesi olarak çok zayiatlarımız var. Mezarlıkta hasar var. Belediye Plajı perişan vaziyette. Bütün oturma yerleri yıkıldı. Ereğli'de çok büyük ağaç zayiatı var. Yaraşlıyörük'te 3 vatandaşımız araçla sele kapıldılar, 3 can kaybımız var. Askeri limanın mendireğinde batan bir gemideki 12 mürettebata ulaşılamıyor. 1 cesede ulaşıldı. Devlet elinden geleni yapıyor, havadan tarama yapıyorlar. Amfi Tiyatro'nun orada bir gemi ikiye bölünmüş, karaya oturmuş vaziyette. Ereğli'de büyük bir felaket yaşanıyor. Buradan Ereğli Belediyesi ve halkı olarak sesleniyorum, çok büyük sıkıntılar içerisindeyiz. Tespitlerin bir an evvel yapılarak yardımların yapılması gerekiyor. Ereğli Belediyesi'ne kaynak aktarılması konusunda bize yardım ederlerse tekrar Ereğli'yi ayağa kaldıracağımıza inanıyoruz. Birlikte hep beraber yaralarımızı saracağız. Tekrar hepimize geçmiş olsun."

YAVUZYILMAZ: "İNSANLAR ELEKTRİKSİZ, SUSUZ KALMAMASI İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ"

"Sağanak ve fırtınanın vurduğu yerin tam kalbindeyiz. Milletvekilim Eylem Ertuğrul, Belediye Başkanımız Halil Posbıyık, Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı, ilçe yönetimlerimiz ve tüm belediye çalışanlarımızla birlikte tam teyakkuz halinde hep birlikte çalışıyoruz. Aynı zamanda Zonguldak Valiliği, AFAD ve yetkilileriyle, Karayolları Bölge Müdürlüğü ve Başkent Elektrik Müdürlüğü ile koordine halindeyiz. Birlikte sorunların çözümü için mücadele ediyoruz. Ereğli'de 3 can kaybımız var, araçlarında iken bu sağanak yağmura ve dere sularına kapılarak hayatlarını kaybettiler. Aynı zamanda batan veya kaybolan bir gemimiz var bu gemide de 12 Türk mürettebat denizci var, bir tanesinin cenazesine ulaşıldı ancak arama çalışmaları şuanda hala devam ediyor. İnsanlarımız elektriksiz, susuz kalmaması için mücadele etmeye devam edeceğiz. Sesimizi Türkiye Büyük Meclisi'nde, sokaklarda, köylerde duyurmaya devam edeceğiz. Geçmis olsun hepimize."

ERTUĞRUL: "AFET BÖLGESİ OLMASI İÇİN MECLİSTE GİRİŞİMLERE BAŞLAYACAĞIZ"

"Tarihinin gerçekten çok görmeye alışkın olmadığı şiddette afet yaşadık. Yakın zaman içerisinde Ormanlı Beldesi, Devrek'te ciddi sel felaketi yaşadık. Hem rüzgarın hem yağışın bir araya geldiği olayı maalesef Ereğli'de yaşadık. Çok ciddi hasarlar var, okullarda hasar var. 57 okul çatısı uçtu. Esnafımızda çok ciddi hasar var. Ciddi zayiat var. Özellikle balıkçı barınağımızda ciddi hasar var, çok sayıda tekne battı. Bütün sahil bandımızı ciddi bir şekilde hasar söz konusu, özellikle amfi tiyatro dediğimiz bölgede hasar var. Gemi karaya oturdu. Ereğli sık sık bu denizle ilgili sıkıntıları yaşıyor, bunu önlemenin yolu mevcut mendirek yapısının değişmesi ve daha korunaklı hale gelmesi. Can kayıplarımız var. Biz bununla ilgili sayın bakanımızdan da sözü hep beraber aldık. Ereğli'nin ihtiyaçlarının hızlı giderilmesi hasarın tespit edilmesi gerekiyor. Bu konuda belediyeye ve okullara ciddi destek yapılmasını bize herkesin huzurunda söz verdi. Bunun takipçisi olacağız. Afet bölgesi olması için mecliste girişimlere başlayacağız. Bir araştırma komisyonu oluşturulması için mücadele edeceğiz. Halkımızın yanındayız. Hep beraber bu yaraları saracağız."