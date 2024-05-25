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Karabük Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nden Pelvik Sağlık ve Kadın Sağlığı Semineri

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Karabük Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen 'Pelvik Sağlık ve Kadın Sağlığında Fizyoterapi ve Rehabilitasyona Genel Bakış' konulu seminerde, fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki son gelişmeler ve kadın sağlığına yönelik önemli bilgiler paylaşıldı. Seminere akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Karabük Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından "Pelvik Sağlık ve Kadın Sağlığında Fizyoterapi ve Rehabilitasyona Genel Bakış" konulu seminer düzenledi.

Karabük Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen seminerde, fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki son gelişmeler ve kadın sağlığına yönelik önemli bilgiler paylaşıldı.

15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonunda, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Hanife Doğan tarafından gerçekleştirilen seminere akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Seminer öncesi konuşan Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Hanife Doğan, "Kadın sağlığında fizyoterapi ve rehabilitasyonda, pelvik sağlıkta, fizyoterapi ve rehabilitasyonla ilgili çalışmalar yapıyorum. Lenfödem işte İnkontinans, jinekolojik cerrahi sonrası fizik tedavi gibi alanlar konusunda daha çok çalışıyorum. Burada da pelvik sağlık ve kadın sağlığı ile ilgili bir sunum gerçekleştireceğim. Bu alan biraz yeni bir alan ve gelişmeye açık olan bir alan. Öğrenciler de daha çok bu alandaki gelişmeleri merak ettiği için ben de alana dair yeni bilgiler paylaşmak için buraya geldim. Hem bu alanın çalışma konularından bahsedeceğim hem de yeni neler var, hangi hususlar daha önemli katılımcılarla paylaşacağım." dedi.

Seminer, soru-cevap ve hatıra fotoğrafının çekilmesi ile sona erdi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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