KBÜ'de doğa sporları ve sürdürülebilir turizm çalıştayı düzenlendi

Karabük Üniversitesi (KBÜ), Üniversite Öğrenci Toplulukları Destekleme Programı (ÜNİDES) kapsamında doğa sporları ve sürdürülebilir turizmi bir araya getiren çalıştaya ev sahipliği yaptı.

KBÜ Doğa Sporları Kulübü (KÜDOSK) tarafından organize edilen "Karabük'ün Doğasında Hayat Var: Doğa Sporları ve Sürdürülebilir Turizm Çalıştayı", 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Etkinliğe akademisyenler, sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Çalıştayın açılışında konuşan KBÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Neslihan Akçay, etkinliğin yalnızca doğa sporlarını değil, aynı zamanda ekolojik denge, sürdürülebilirlik ve yerel turizmin gelişimi gibi konuları da kapsadığını ifade etti. Akçay, çalıştaya destek veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Üç oturum şeklinde düzenlenen çalıştayda doğa turizmi, kanyoning, dalış, kaya tırmanışı, doğa yürüyüşü, maraton, dağ bisikleti, kayak, mağaracılık, paraşüt sporları ve oryantiring gibi pek çok alanda uzman isimler bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Ayrıca Karabük'e yönelik hazırlanan "Doğa Turizmi Raporu" katılımcılarla paylaşıldı. Raporda 3 stratejik öncelik, 14 hedef, 78 tedbir, 5 program ve 20 proje önerisi yer aldı.

Etkinlikte, Karabük'te doğa sporlarının son yıllarda gösterdiği gelişime dikkat çekilirken, 2015 yılında başlayan doğa yürüyüşü faaliyetlerinin bugün altı farklı kulüp ve dernek tarafından sürdürüldüğü belirtildi. - KARABÜK