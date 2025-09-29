KBÜ'de Bologna süreci eğitimi düzenlendi

Karabük Üniversitesinde, Bologna Süreci'nin üniversitenin kalite ve uluslararasılaşma hedeflerine katkısı düzenlenen eğitimle değerlendirildi.

Karabük Üniversitesi (KBÜ), yükseköğretimde kalite güvencesi ve uluslararasılaşma hedefleri doğrultusundaki çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu kapsamda, Bologna Süreci'nde yürütülen faaliyetler ve gelinen aşamalar, ilgili akademik birimlerin temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen eğitim programında ele alındı.

15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Çepni, bazı dekanlar, fakülte temsilcileri ve akademisyenler katıldı.

Program kapsamında Prof. Dr. Elif Çepni, üniversitede Bologna Süreci kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler hakkında kapsamlı bir sunum yaptı. Çepni, ders bilgi paketlerinin güncellenmesi, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) matrislerinin hazırlanması, ders ve program öğrenme çıktılarının analiz edilmesi ile yapılan bilgilendirme toplantılarına dair detaylı bilgiler paylaştı.

Prof. Dr. Elif Çepni, Bologna Süreci'nin üniversitenin kalite güvencesi sistemleri ve uluslararası görünürlüğü açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Çepni, sürece katkı sağlayan tüm akademik ve idari personele teşekkür ederek, Bologna Süreci'nin sürdürülebilirliği için tüm birimlerin iş birliği içinde çalışmaya devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. Elif Çepni ve Kurumsal Veri Yönetimi Koordinatörü Öğr. Gör. Beyza Özdem, katılımcıların merak ettiği soruları yanıtlayarak Bologna Süreci'nin işleyişini ayrıntılı biçimde açıkladı. - KARABÜK