KBÜ'de 'Aile ve Değerler Eğitimi' semineri düzenlendi

Karabük Üniversitesinde (KBÜ), akademik ve idari personelin kişisel gelişimine katkı sağlamak amacıyla KBÜ Akademi Hizmet İçi Eğitimleri kapsamında "Aile ve Değerler Eğitimi" konulu seminer gerçekleştirildi.

15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda düzenlenen seminer, Rektör Danışmanı Öğr. Gör. Mesut Doğan tarafından verildi. Doğan, geleneksel ve modern aile yapılarının değer sistemi açısından karşılaştırmasını yaparak küreselleşmenin aile üzerindeki etkilerini ele aldı.

Sunumunda "Aile, toplumun en küçük ama en güçlü kurumu" vurgusunu yapan Doğan, değer temelli aile bilincinin modern çağın dinamikleri karşısında nasıl korunabileceğini anlattı. Ayrıca Endüstri 4.0 ve dijitalleşme süreçlerinin aile yapısında oluşturduğu dönüşümlere değinerek "İnsanı düzeltirsek, dünya düzelir" anlayışının önemine dikkat çekti.

Kısa film ve örnek vakalarla desteklenen seminerde katılımcılar, aile içi iletişim, toplumsal sorumluluk ve etik farkındalık konularında farkındalık kazandı. - KARABÜK