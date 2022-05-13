Kazım Kurt: ' Her Mahalleye Kreş Sözünün Arkasındayım'

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (ANKA) - Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, "her mahalleye bir kreş" projesi kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Eğitimin başladığı ancak pandemi nedeniyle açılışı yapılamayan Ihlamurkent Mahallesi'nde bulunan Nalan Kaya Gündüz Bakımevi ve Kreşi'nin töreni, 16 Mayıs'ta yapılacak. Başkan Kurt, "Hemşehrilerime verdiğim her mahalleye kreş sözünün arkasındayım. Odunpazarı'ndaki kreş çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, projeleri arasında yer alan "kreş" sözünü yerine getirmeye devam ediyor. Geçen günlerde Gökmeydan Mahallesi'nde bulunan Hilal Bingöl Gündüz Bakımevi ve Kreşinin açılışını düzenleyen Odunpazarı Belediyesi, kreş açılışlarına devam ediyor. Eğitim ve öğretimin başladığı ancak pandemi nedeniyle resmi açılış töreni yapılamayan Ihlamurkent Mahallesi'nde bulunan Nalan Kaya Gündüz Bakımevi ve Kreşinin açılışı, 16 Mayıs Pazartesi günü saat 14.00'de yapılacak.

7 SINIF BULUNUYOR

Ihlamurkent Mahallesi Goncagüller Sokak No: 1'de bulunan Nalan Kaya Gündüz Bakımevi ve Kreşinde tam zamanlı eğitim devam ediyor. 3 yaşından 6 yaşına kadar olan çocuklara tam gün hizmet veren Nalan Kaya Gündüz Bakımevi ve Kreşi'nde, 7 sınıf bulunuyor. Eğitim ve öğretimin 20'şer kişilik sınıflarda düzenlendiği Nalan Kaya Gündüz Bakımevi ve Kreşi'nde, 140 çocuk okul öncesi eğitimden yararlanıyor.

"KREŞ SÖZÜMÜZÜN ARKASINDAYIM"

Kreş ve oyunevleri ile ilgili konuşan Başkan Kurt, kreş çalışmalarının devam edeceğinin altını çizdi. Başkan Kurt, "Hemşehrilerime verdiğim her mahalleye kreş sözümüzün arkasındayım. Odunpazarı'ndaki kreş çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kreşimiz çocuklarımıza, kadınlara ve tüm hemşehrilerime hayırlı olsun" dedi.