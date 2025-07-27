Kazım Baykal Mezarı Başında Anıldı

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Bursa Eski Eserleri Sevenler Derneği kurucusu Kazım Baykal, vefatının 32. yıldönümünde sevenleri tarafından mezarı başında anıldı. Anma törenine katılan isimler dualar okudu.

Bursa Eski Eserleri Sevenler Derneği kurucusu Kazım Baykal mezarı başında anıldı.

Vecdi Kalyoncuoğlu ile birlikte 1946 yılında Eski Eserleri Sevenler Derneği'ni kuran Kazım Baykal vefatının 32. yıldönümünde sevenleri tarafından Emir Sultan Kabristanı'ndaki mezarı başında anıldı. Safiyüddin Erhan, Mesut Özkeser, Ali Turan ve yakınlarının katılım gösterdiği anma töreninde dualar okundu. Bursa'daki 130'dan fazla tarihi eserin restore edilmesine öncülük eden Baykal, öğretmenliğiyle de Bursa'nın sevilen isimlerindendi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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