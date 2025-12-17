Kazdağları Bal Ormanı'nda 3 Yılda 40 Bin Fidan Toprakla Buluşturuldu

Haber: Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde üç yıl önce hayata geçirilen Kazdağları Bal Ormanı Projesi'ne çok sayıda kişi ve kurum destek verdi. Üniversiteli gençler de Bal Ormanı'nda kestane ve çeşitli ağaç fidanlarını toprakla buluşturdu. Öğrencileriyle birlikte Bal Ormanı'na gelen Burhaniye Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı İlhan Deveci, bugüne kadar 40 bin fidanın dikildiğini söyledi.

Kazdağları'nda yürütülen Bal Ormanı Projesi kapsamında bugüne kadar 40 bin fidan toprakla buluşturuldu. Burhaniye Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı İlhan Deveci, öğrencilerle birlikte gerçekleştirilen etkinlikte kestane ve fidan dikimi yapıldığını belirterek, projenin yörede arıcılığın gelişimine önemli katkı sağlayacağını söyledi. Burhaniye Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcı İlhan Deveci, şöyle konuştu:

"Bu bölgede Kazdağları'nda çok önemli bir projeyi başlattık: Kazdağı Bal Ormanı ve Balköy Projesi. Bu proje kapsamında hedeflenen 120 bin fidanı bölgeye kazandırmak için çaba sarf ediyoruz. Yaklaşık 3 yıldan bu yana 40 bin kadar fidanı toprakla buluşturduk. Burası, 206 hektarlık alanıyla Türkiye'nin en büyük bal ormanlarından biri. Üç yıldır yetiştirdiğimiz fidanlar belli bir boya ulaştı. Ancak hedefimiz, orta ve uzun vadede, toplamda 10 yıl ve üzeri bir sürede buradan verim almak. Bu kapsamda bugün 26 kilogram kestane tohumunu toprakla buluşturduk. Bunun yanında 40 adet fidan da diktik. Öğrencilerimiz gönüllü olarak bu faaliyete katılıyorlar."

Öğrencilerden Sudenur Gür ise "Burhaniye Meslek Yüksekokulu 2.Sınıf öğrencisiyim. İlhan hocamın yürüttüğü Bal Ormanı ve Balköy projesi kapsamında burada gönüllü olmaktan çok mutluyum. Bugün kestaneleri çok güzel bir şekilde toprakla buluşturduk, onları diktik. İlerde onların büyüyerek buranın daha yeşil hale gelmesini görmek istiyorum" dedi.