Kazdağı Milli Parkı'nda Saha İncelemeleri
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü teknik heyeti, Kazdağı Milli Parkı'nda Uzun Devreli Gelişme Revizyon Planı kapsamında saha incelemeleri yaptı. Ekip, parkın doğal kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımı için projeleri yerinde değerlendirdi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü teknik heyeti, Kazdağı Milli Parkı'nda saha incelemelerinde bulundu.
Kazdağı Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Revizyon Planı yapım çalışmaları kapsamında planlanan faaliyetler arazide değerlendirilerek yerinde analizler yapıldı. Teknik ekip, parkın doğal kaynak değerlerinin korunması ve sürdürülebilir kullanımı amacıyla revizyon planındaki projeleri sahada inceleyerek gelişme stratejileri üzerinde durdu. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel