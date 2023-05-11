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Kazancı; 'Engelli bireyler için her geçen gün hizmet kalitesini arttırıyoruz'

Kazancı; "Engelli bireyler için her geçen gün hizmet kalitesini arttırıyoruz"

Yerel Haberler

Afyonkarahisar'da bulunan engelli STK'ları, Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Faruk Özkara'nın öncülüğünde, İl Müftüsü Sinan Kazancı'ya makamında ziyaret gerçekleştirdi.

Afyonkarahisar'da bulunan engelli STK'ları, Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Faruk Özkara'nın öncülüğünde, İl Müftüsü Sinan Kazancı'ya makamında ziyaret gerçekleştirdi.

Engellilere yönelik çalışmalar yürüten STK'lar, İl Müftülüğünün engelliler için gerçekleştirdiği hizmetlerden çok memnun olduklarını dile getirerek, Kazancı ve ekibine teşekkür etti. Kazancı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, engelli bireyler için her geçen gün hizmet kalitesini artırdıklarını dile getirdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kent Konseyi Karahisar Yerel Haberler

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