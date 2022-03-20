KazanBelNet'e Yatırım ve Katma Değer Belediyeciliği Ödülü - Haberler

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KazanBelNet'e Yatırım ve Katma Değer Belediyeciliği Ödülü

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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KazanBelNet'e Yatırım ve Katma Değer Belediyeciliği Ödülü

Ankara Kahramankazan Belediyesi tarafından kurulan internet servis sağlayıcılığı hizmeti veren KazanBelNet şirketi, "Yatırım ve Katma Değer Belediyeciliği Ödülü"ne layık görüldü.

KAHRAMANKAZAN, ANKARA (İHA) - Ankara Kahramankazan Belediyesi tarafından kurulan internet servis sağlayıcılığı hizmeti veren KazanBelNet şirketi, "Yatırım ve Katma Değer Belediyeciliği Ödülü"ne layık görüldü.

Medya Ankara haber portalı tarafından gerçekleştirilen Başkent'e Değer Ödülleri sahiplerini düzenlenen törenle buldu. Kahramankazan Belediyesi'nin kurmuş olduğu internet sağlayıcılığı hizmeti veren KazanBelNet şirketi ise "Yatırım ve Katma Değer Belediyeciliği Ödülü" kazandı. Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Salonu'nda düzenlenen törene Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, milletvekilleri, bürokratlar, belediye başkanları ve medya mensuplarının da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

"Ankara ve Türkiye genelinde müşterilerimizle buluşmak istiyoruz"

KazanBelNet'e verilen ödülü ise Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz aldı. Oğuz, KazanBelNet'i bu anlamlı ödüle layık gören jüriye teşekkür ederek, proje hakkında bilgi verdi. Oğuz, KazanBelNet'in internet servis sağlayıcılığı alanında Türkiye'de bir belediye tarafından kurulan ilk ve tek şirket olma özelliğini taşıdığını belirterek, şirketin faaliyete geçeli kısa bir süre olmasına karşın 3 bin 500 aboneye ve 8 milyon TL'lik taahhütlü ciroya ulaşmayı başardığını söyledi. Vatandaşın konforu ve refahı için üzerlerine ne düşerse yapmaya gayret ettiklerini ifade eden Oğuz, "58 bin nüfuslu sürekli gelişen, büyüyen ve önemli sanayi kuruluşlarına ev sahipliği yapan bir ilçeyiz. Şirketimiz sayesinde vatandaşlarımız hem internete bağlanırken hem de interneti kullanırken kazanmış oluyor. Çünkü daha hızlı interneti daha ucuz fiyata sunuyoruz. KazanBelNet ile önce ilçemizde internet erişiminin olmadığı nokta bırakmamayı hedefliyoruz. Daha sonra ise şirketimizle Ankara ve Türkiye genelinde müşterilerimizle buluşmak istiyoruz" diye konuştu.

KazanBelNet geçtiğimiz günlerde de 11. Uluslararası Buhara Medya Ödülleri'nde "Yılın En Başarılı Bilişim Projesi" ödülüne layık görülmüştü.

Oğuz'a davetlilerden tebrik

Başkan Oğuz daha sonra törene katılan davetliler tarafından proje için yapılan tebrikleri kabul etti. Törende ayrıca, farklı alanlarda geliştirdikleri projelere ilişkin olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin de ödüle layık görüldü. - ANKARA

KazanBelNet'e Yatırım ve Katma Değer Belediyeciliği Ödülü

KazanBelNet'e Yatırım ve Katma Değer Belediyeciliği Ödülü

KazanBelNet'e Yatırım ve Katma Değer Belediyeciliği Ödülü

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramankazan, Yatırım, Türkiye, Ankara, Yerel, Haberler

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