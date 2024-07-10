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Kazakistan Vatandaşı Yelena Polyanına Müslüman Oldu

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Kazakistan vatandaşı Yelena Polyanına, bir cami imamının okuduğu Kur'an-ı Kerim'den etkilenerek Müslüman oldu. Van'ın Tuşba İlçe Müftülüğüne başvuran Polyanına, Müslüman olduktan sonra Şaban Kaplan ile nikah kıydı.

Kazakistan vatandaşı 62 yaşındaki Yelena Polyanına, bir cami imamının okuduğu Kur'an-ı Kerim'den etkilenerek Müslüman oldu.

Kazakistan vatandaşı Yelena Polyanına, cami görevlisinin okuduğu Kur'an-ı Kerim'den etkilenerek Müslüman olmak üzere Van'ın Tuşba İlçe Müftülüğüne başvurdu. Polyanına, Müslüman olduktan sonra Şaban Kaplan ile nikah kıydı.

Kur'an'ı Kerim tilaveti ile başlayan merasimde İlçe Müftüsü Dr. Emrah Demirtaş, Yelena Polyanına'ya İslam dininin temel esasları hakkında bilgi verdi. Müftü Demirtaş, "Siz İslam dinini, hak din olarak kabul ettiniz ve Müslüman oldunuz. Artık sizde dinimizin bir ferdi ve tüm Müslümanların kardeşisiniz. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bildirildiği ve Peygamber Efendimizin de müjdelediği üzere artık geçmişteki günahlarınız bağışlandı. Bugünden sonra hayatınızda yepyeni bir sayfa açmış olduğunuz" dedi.

Van'da yaşayacak olan Yelena Polyanına ise Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu ve 'Meryem' ismini aldı. Müslüman olan kadına ihtida belgesini takdim eden Müftü Demirtaş, çiftin nikahlarını da kıydı.

Merasimde, İlçe Şube Müdürleri Şefik Genç ve Şefik Say ile din görevlileri hazır bulundu. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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