Kazakistan Savunma Bakanı Ankara'da

Güncelleme:
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kazakistan'ın Savunma Bakanı Dauren Kosanov'u resmi davet üzerine Ankara'da ağırladı. İki bakan arasında baş başa görüşmeler yapıldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'ye gelen Kazakistan'ın Savunma Bakanı Dauren Kosanov ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen dost ve kardeş ülke Kazakistan'ın Savunma Bakanı Dauren Kosanov'u askeri törenle karşıladı. Konuk Bakan'ın Onur Kıtası'nı selamlamasının ardından her iki Bakan, baş başa görüşme gerçekleştirdi. Bakanlar, baş başa görüşme sonrasında heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. - ANKARA

