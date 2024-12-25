Kazakistan'da Düşen Yolcu Uçağından 6 Kişi Kurtarıldı
Kazakistan Sağlık Bakanlığı, Aktau'da düşen yolcu uçağında 6 kişinin sağ kurtulduğunu açıkladı. Olayla ilgili detaylar henüz netleşmezken, kurtarılanların sağlık durumu hakkında bilgi verileceği belirtildi. Uçak kazasının nedenine dair soruşturma başlatıldığı ifade edildi.
Kazakistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kazakistan'da düşen yolcu uçağından 6 kişinin sağ kurtulduğu bildirildi. - AKTAU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel