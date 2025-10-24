Kazakistan Cumhuriyet Bayramı Eskişehir'de Kutlandı

Kazakistan'ın 25 Ekim 1990'da ilan ettiği bağımsızlığı dolayısıyla her yıl kutlanan Kazakistan Cumhuriyet Bayramı, bu yıl Eskişehir'de ilk kez resmi düzeyde gerçekleştirilen programlarla kutlanıyor.

Etkinlikler kapsamında Kazakistan Fahri Konsolosluğu'nun açılışı Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'un katılımıyla yapıldı. Törene Hüseyin Aksoy'un yanı sıra protokol üyeleri, Kazakistan Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev, Kazakistan Eskişehir Fahri Konsolosu Erdoğan Yıldırım ve davetliler katıldı. Hüseyin Aksoy açılışta yaptığı konuşmada, "Eskişehir, Türkiye'nin sosyal, kültürel ve ekonomik bakımdan öne çıkan illerinden biridir. Şehrimizde bugüne kadar on fahri konsolosluk açılmıştı. Bugün 11'ncisini açmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Hayırlı olmasını diliyor, hepinize hoş geldiniz diyorum. Açılışın hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi. - ESKİŞEHİR